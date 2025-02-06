入冬第3波寒流明天襲台 最冷時間點曝恐6度 1500公尺山區就可能降雪

入冬第三波寒流要來了。中央氣象署預報員趙竑表示，明天開始到下周一清晨寒流南下影響，各地寒冷。迎風面桃園以北、東半部降雨機率較高。周六是冷空氣最強的時候，水氣比較多，低溫8至9度左右；比較容易出現極端低溫的時候，是輻射冷卻配合，所以周日比較有機會明顯低於8度以下低溫出現，尤其竹苗輻射冷卻會比較明顯。所以有機會來到8度以下，甚至6度、7度都是有可能的。

今天台灣附近雲量比較多，趙竑表示，主要是華南水氣多、南方上來的一些水氣，所以各地多雲天氣，有些地方可見陽光、但時間不長。另外，底層的環境偏東風到東北東風，所以桃園以北、東半部今天還是要留意下雨狀況。加上中層水氣移入，所以西半部山區也有飄雨的機會。

今天清晨雖然寒流在減弱，但是感受上還是比較冷。趙竑表示，各地普遍11至14度，苗栗和高雄局部地區來到10度左右。今天清晨最低溫是苗栗縣三灣鄉9.4度，其次是高雄市內門區10.1度。

明天開始天氣略有些變化，趙竑表示，下一波寒流南下影響，從明天下午開始各地溫度明顯下降。今晚高壓位置移動到海上，環境風場漸漸轉為偏東風，不過，北邊有高壓逐漸南下，到明天晚上台灣附近慢慢轉為東北風環境，代表明晚冷空氣慢慢影響台灣。

趙竑表示，到了下周一清晨還是受到冷空氣影響，晚上高壓出海，才漸漸轉為偏東風的環境。不過，下周二之後華南有鋒面逐漸建立，到了下周三晚上鋒面慢慢接近台灣附近，台灣天氣會變得愈來愈不穩定。

氣溫趨勢，趙竑表示，明天開始冷空氣明顯南下，強度來到寒流強度。今天白天高溫18至22度左右，不過，明天白天開始高溫略為下降，下午開始冷空氣才會影響到台灣，愈晚愈冷，且一直影響到下周一清晨。下周一白天高溫略微回升，不過，下周二清晨要留意因為環境漸漸轉乾，可能有輻射冷卻造成的影響。下周三之後因為鋒面接近，屬於暖空氣的勢力範圍，所以溫度會比這幾天來得溫暖一些。

趙竑表示，明天清晨比較冷的地方主要在北部和東北部宜蘭地區，預約12、13度左右，其他各地14、15度左右。當冷空氣南下之後，各地明顯轉冷，周六清晨北部和東北部低溫8至9度，中部、花蓮9至10度，南部和台東11至12度左右。周六主要是冷空氣比較強的時間。周日環境比較乾，清晨反而是近山區輻射冷卻作用的影響，各地留意8至10度低溫發生。

降雨趨勢，趙竑表示，明天寒流逐漸南下，主要降雨以北部和東北部為主，東半部局部降雨，西半部山區零星飄雨，明天各地比較容易下雨。周六起至下周一寒流影響，降雨主要以大台北、東半部、恆春半島，近中南部山區零星飄雨。下周二環境偏乾，下周三鋒面接近之後，北部和東半部轉為降雨狀況，雨區範圍比較廣，中南部山區留意飄雨情形。

趙竑表示，高山降雪分為兩個階段，今天到明天清晨中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，明天傍晚到周日冷空氣比較強，水氣如果配合到，北部2000公尺以上、東北部1500公尺以上山區有機會降雪。下周一之後降雪狀況逐漸趨緩。下周一晚上起易有霧影響能見度。 今天低溫分布。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

清晨低溫預測圖。圖／中央氣象署提供