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住ICU裝葉克膜1個月…陸客來台流感重症幸運救回 家屬見帳單嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名陸客來台旅遊，因流感重症送醫救，歷時一個月幸運痊癒出院。示意圖／ingimage
一名陸客來台旅遊，因流感重症送醫救，歷時一個月幸運痊癒出院。示意圖／ingimage

女星大S徐熙媛染流感在日本猝死，震驚國人，讓不少人關注出國旅遊的就醫資訊。胸腔科醫師蘇一峰分享自身經歷，一名陸客來台旅遊，流感重症惡化，緊急插管裝上葉克膜急救，歷時一個月終於救回，出院時家屬看到帳單，直呼「好便宜」。

蘇一峰在臉書分享醫療案例寫道，十幾年前一名來台灣旅遊的陸客感染流感，病症快速惡化，最後須插管上葉克膜住進加護病房隔離，歷經一個月的時間幸運被救回，順利出院。

蘇一峰表示，印象中當時全部醫療費用好像不到新台幣50萬元，該名陸客的家屬來台灣刷卡支付時，看到帳單還直呼：「好便宜！」讓他不禁說道：「台灣不是旅遊最好玩的國家，應該是旅遊時候生病，全世界治療最好的國家！」應該可以當台灣旅遊的招牌。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「台灣醫療真的俗擱大碗」、「五十換一條命怎樣都划算」、「台灣人的幸福在醫療網的守護神」、「在國外生病，才知道看看病的麻煩，台灣醫生醫療系統是值得敬佩」。

也有人感嘆，「如果大S待在國內沒有跑到日本玩，不知道會不會有機會可以活下來…」，呼籲「台灣醫療真的便宜，救了很多人，沒需要的人不要再去逛醫院了」、「人在福中不知福，要珍惜台灣醫療能量」、「善待台灣的醫療人員」。

加護病房 大S 流感 葉克膜 陸客

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