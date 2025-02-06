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大S猝逝遊客擔心染疫 他曝日本流感大流行已過高峰原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本流感大流行已過高峰。圖為東京原宿竹下通。歐新社
日本流感大流行已過高峰。圖為東京原宿竹下通。歐新社

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間不幸死於流感併發肺炎，享年48歲。不少民眾近期安排去日本旅遊，擔心染疫。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專再次強調，日本流感大流行已過高峰。

大S不幸病逝，林氏璧說，有些網友忽然才驚覺日本流感嚴重，接下來2月甚至3至4月要出發的都在驚慌。日本這個流感季節有大流行，且是1999年採用現有方法統計以來的新高，的確非常嚴重。可是這波高峰已經過去了。每個地方下來的速度不同，但國人最常去的東京、大阪，甚至已經降到注意報的10例以下了。

他說，日本流感大流行是去年12月24日，這波相比於去年流感季來得快去得也快。日本去年整個冬天幾乎都有一定程度的流行，但今年很快地衝上去，在1個月左右就下來了。

至於可能原因，「群體免疫」，林氏璧表示，只要一定的人數有打過疫苗或得過了，流行就會下降。以流感來說，這個數字從R0估算出來大概是30%上下。新冠時有些國家是很努力的防疫，讓流行曲線壓低（flattening the curve），但時間就會拖長。而一口氣大流行的國家就會比較快過去，也可說是長痛不如短痛，但前提是醫療體系要能撐住。

林氏璧表示，現在公布的數字是到1月第4周的資料，明天應該會公布更新的1周，可以觀察是否會繼續下降。雖然日本本周有寒流，預期呼吸道疾病還是會有些反彈。但可以比較確定的是，往年大概到4月櫻花開氣候回暖之後，日本的流感流行曲線就會躺平。不過，要視回暖的狀況，這就和櫻花何時滿開也息息相關了。而新冠今年冬天也有流行，但沒有前幾波嚴重，也遠沒有流感嚴重。

日本 林氏璧 流感

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