24年頭一次延後發薪 國光客運嘉義站長：對公司經營有信心

國光客運昨發布內部信指，由於政府9千萬元補助（貼）款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入，引發員工及司機疑慮不滿，國光嘉義站有50多名員工，除國道客運，還經營嘉義市電動公車、後火車站交通先期轉運中心，站長謝連仲說，服務逾20年頭一次碰上延遲發薪水，會安撫員工情緒，場站工作及發車都不受影響，員工對公司經營有信心。

謝連仲說，公司在每月5日、20日將員工薪水匯入金融帳號，5日未領到，員工感到意外，公司發布內部信後，大家才知道是政府9千萬元補助（貼）款項未到位，他進公司服務24年頭一次碰到延遲發薪水，薪水延後到20日入帳。

他表示，國光客運大股東財力雄厚，延後發薪不是公司經營問題，員工對公司經營有信心，嘉義站是國光客運重要經營據點，除嘉義台北客運，還經營嘉市電動公車、先期轉運中心，電動公車載客率好成為全國典範，長途客運載客率下滑，先期轉運中心虧本，公司逐步檢討各站點中長途客運路線，開源節流改善。

先期轉運中心工程費2億6000萬元，面積1.2公頃，2015年國光客運轉投資國光商行取得7年營運權，每年付租金經營費逾500萬元，屆滿營運權歸還市府，國光續約，近年因高鐵、台鐵搶走許多公路客源，客運量下滑，進駐客運減少。

轉運中心有前後2棟大樓，國光客運經營逾10年，前棟公路客運有嘉義客運、BRT、市區公車及幸福巴士進駐，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林7家往返台北、台中的中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣國道客運，以及省道員工客運。