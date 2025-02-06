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明迎寒流探3度低溫 賈新興：台北恐9.2度、大屯山可能下冰霰

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天將有入冬第三波寒流南下，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。本報資料照片
明天將有入冬第三波寒流南下，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。本報資料照片

明天將有入冬第三波寒流南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估明天深夜至周六清晨受寒流影響，苗栗以北空曠區有出現3至5度的低溫。台北氣象站預估有出現9.2至10.2的低溫。北部2000公尺以上的高山有降雪或冰霰的機率，大屯山可能也有下冰霰的機率。

天氣部分，賈新興表示，明天桃園以北及宜花東有局部短暫雨，白天起至周日有受寒流影響的機率。周六至周日，北海岸、基隆、東北角及花東山區有零星短暫雨。下周一至下周二，午後東北部轉多雲。

他說，下周三受南來水氣影響，台南以南及南台東有零星短暫雨，午後中部以南山區有零星短暫雨。下周四受鋒面影響，台南以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後受大陸冷氣團影響的機率。下周五，東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後嘉義以南及花東有零星短暫雨。下周六至16日中午前，受鋒面通過影響，全台各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 寒流

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