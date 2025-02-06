銀白世界！ 寒流加持 玉山群峰覆蓋白雪絕美
入冬以來第二波寒流逐漸減弱，多處3000公尺以上高山日前降雪，今晨玉山群峰覆蓋厚厚的白雪，美不勝收。中央氣象署表示，玉山前天降雪，因為溫度較低，積雪尚未融化。今天西半部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，明天清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，愈晚愈冷。周六至下周一清晨強冷空氣籠罩，各地寒冷，挑戰入冬以來第3波寒流。
至於高山是否再度有降雪機會？吳德榮表示，明晚至周六2000公尺左右高山，例如太平山、拉拉山，及2000公尺以上高山例如合歡山有飄雪機率；至於1000公尺左右山區例如大屯山、七星山頂，則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰，需再觀察。
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