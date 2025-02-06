3年來最冷的1月 賈新興：高雄更創1972年以來紀錄

這個冬季感受偏冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，1月台北均溫16.1度（20世紀平均15.3度），台中均溫16.3度（20世紀平均15.9度），花蓮均溫16.7度（20世紀平均17.4度），均創下2022年以來最冷的1月。

至於高雄站，賈新興表示，可能因為遷站的關係，1月高雄均溫17.2度，而1932年至2000年平均18.7度，則創下1972年以來最冷的1月。

至於2022年冬季有多冷？賈新興表示，2022年12月及2023年1月各有兩波寒流影響，2022年冬季台北站低溫低於10度天數共8天，2024年冬季（至2025年2月5日）台北站低溫低於10度天數目前有2天。