大屯山、七星山這時段有望飄雪 明天寒流迅速南下、探5度低溫

入冬第二波寒流雖減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，清晨苗栗部分平地例如三灣鄉仍有9.5度的最低氣溫，各地區平地的最低氣溫約在11至13度。

今天寒流減弱，氣溫漸升，白天舒適、晚微冷。吳德榮說，華南中層雲移入，中部以北多雲，南部多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部短暫雨；中部3000公尺以上高山偶有零星小雪的機率。北部12至22度、中部13至24度、南部11至25度、東部11至22度。

吳德榮說，明天清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，愈晚愈冷，明晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右。周六至下周一清晨強冷空氣籠罩，各地寒冷，平地的最低氣溫將降至5度左右；挑戰入冬以來第3波寒流，要注意保暖。

天氣部分，吳德榮表示，明晨起至周六北部及東半部有局部短暫雨；周日至下周一晨水氣減少，西半部轉晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率。明晚至周六2000公尺左右高山，例如太平山、拉拉山，及2000公尺以上高山例如合歡山有飄雪機率；至於1000公尺左右山區例如大屯山、七星山頂，則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰，需再觀察。

吳德榮表示，下周一白天至下周三各地晴朗穩定，逐日回暖，日夜溫差很大。下周四下一波鋒面通過，冷空氣南下，轉雨降溫，天氣轉變，冷空氣不強，但仍需觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。