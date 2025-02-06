1月台灣氣候重點回顧 氣象署：就是冷、平地雨量偏少

中央氣象署發布1月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團、寒流及輻射冷卻影響，氣溫偏低；1月初、月中及月底各有一波南方雲系北移，各地均有降雨發生，下旬期初左右有華南水氣帶來局部降雨，其他時間大致為北部及東半部有局部短暫雨。

1月全台偏低溫，氣象署表示，1月平均氣溫為17.2度，氣候平均值18.0度，低0.8度。

累積雨量部分，氣象署說，1月平均36.5毫米，氣候平均值（中位數）76.3毫米，僅達氣候值的4成8；全台平地偏少雨，中部含山區雨量偏多至正常。11個平地站平均累積雨量為紀錄上同期第4少雨。彭佳嶼、基隆及宜蘭站的月雨量均未達該站同期氣候值的3成，其中宜蘭站為該站同期第3少雨。

至於降雨日數，氣象署表示，1月平均10.0天，氣候平均值11.3天，全台雨日正常至偏少，僅阿里山、嘉義、恆春及澎湖站雨日偏多。日照時數部分，平均98.0小時，氣候平均值105.0小時；全台日照時數北部偏多，其他地區偏少至正常。大武站的月日照時數為該站同期第3少。