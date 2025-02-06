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水氣多北東雨 明天強冷空氣上看「寒流」周末探5度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天下半天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降，愈晚愈冷。本報資料照片
明天下半天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降，愈晚愈冷。本報資料照片

寒流逐漸減弱，氣溫仍偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晨苗栗局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

今天水氣仍多，氣象署說，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹、苗地區有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣溫方面，各地早晚天氣仍較冷，中部以北及東北部低溫11至13度，其他地區約14至15度，高溫方面，北部及東半部17至21度，其他地區約23至24度，離島澎湖全天15至18度，金門12至18度，馬祖10至13度。

明天下半天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降，愈晚愈冷；水氣仍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周六至下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，下周一白天強烈大陸冷氣團或寒流減弱，各地氣溫逐漸回升；周六桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周日至下周一基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

北部及東北部7至22度，中部9至21度，南部10至22度，花東11至20度；澎湖11至17度，金門7至16度，馬祖5至11度。

下周二早晚天氣仍涼；水氣較少，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。下周三鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四鋒面通過及東北季風稍增強，北部、東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區多雲。下周五至下周六環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 氣溫

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