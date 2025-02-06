台灣唯一24小時托育據點在這 為夜班父母撐起大傘

如同日本的24小時極限保育園，高雄市前金區大同社會住宅的臨時托育服務據點提供24小時臨托服務，為夜間上班族撐起托兒需求。臨托人員一般不過問家長職業與身份，但觀察，確實有不少周邊按摩店、八大行業的家長夜間送托孩子，也有的公關小姐有到外地出差的需求，將孩子送托數天的都有，但沒有遇過不接走孩子的，都準時帶孩子回去。

日本有24小時的育兒園，風俗區也有民間開設的夜間保育園，不過，台灣相對應的機構相當少。前金24小時臨托據點由高雄市輔育人員職業工會承辦，至今已經快5年。截至目前仍是全台唯一24小時托育據點，且只休農曆春節與颱風天。夜間托育時提供一對一的照顧服務，家長一般要在晚上8點前送孩子入園，讓孩子有適應環境熟悉環境的時間，再準備入睡。費用方面，每12小時1160元，超時每小時以190元計，如住超過一天者，園方提供洗澡與餐點服務，需另外付費。

根據台北市娛樂公關經紀職業工會觀察指出，台灣的酒店公關有很大的育兒需求，工會人員在疫情間曾經協助提供補助用品，來申請的2百多名酒店公關中，有6、7成都是單親媽媽，申請的生活用品大多都以嬰幼兒的尿布、奶粉等等居多。工會監事黃泳淇表示，當時將用品送到一處公寓時，更發現有4名酒店公關住在一起，輪流照顧彼此的孩子，靠著自助或互助帶大孩子。

大同社宅臨托人員尊重家長隱私，一般不會特別過問家庭的狀況，不過需要家長填寫電話資料、緊急聯絡人，側面了解基本狀況。高雄市輔育人員職業工會的秘書長楊秀彥表示，送托家長的工作類型除了遇過家長出國、住院、或者清潔業、百貨公司夜間整修之外，因臨近鬧區，按摩院、舞廳等等行業的家長也不少。

且該據點托育人次越來越多，在媽媽們口耳相傳之下，比政府宣傳還夠力，托育人次增加數倍，110年收托人次114人次、去年已有655人次，增加近6倍，夜宿也從110年21人次，去年增加到153人次，增加7倍多。

夜間托育也常見各種家庭狀況。楊秀彥表示，曾遇過公關媽媽預期自己會喝醉，填寫接送人為同事，同事來接時，因不想讓托育人員核對身分證，結果帶著喝醉酒的媽媽一起來接小孩，最後坐著計程車離開。也遇過媽媽每兩天、三天送孩子入園，但孩子來時是完全沒有洗澡的狀況，媽媽很抱歉自己身體不舒服、體力不支，真的沒辦法幫孩子洗澡，看在他們的眼底覺得媽媽們辛苦也感到不捨。

楊秀彥表示，在幼教業很久，但也是接了這個計畫後，才得以看到各個不同層面的家庭，讓他們深深感受到，夜間托育不只是照顧孩子而已，也能關照到婦女人權、勞動權等等的社會角落。托育人員的在職訓練中，也會增加引導同理心，他們能了解畢竟這些家長如果沒有收入，孩子就會更辛苦，且家長是去賺錢，也沒把孩子隨便丟給不認識的人，而是送到安心的托育地點，自己也能放心工作。

這些八大行業的孩子有特別不同嗎？楊秀彥表示，有的小孩不會特別粘人，進到園內後，就想要自己安靜地玩，但也有小孩沒有安全感、睡眠品質不好，要托育人員抱著才有辦法入睡。也有觀察到，媽媽們教養孩子可能心有餘而力不足，部分孩子有發展較慢的狀況，例如兩歲多還不會說話、認知較慢等等。到臨托據點，反而有人能玩、多說說話。

只是目前夜間照顧人力不好找，夜托量能不大，普及也不容易。楊秀彥表示，夜間托育目前以臨托的形式是最有可能推動，但夜間照顧人力確實是很大的困境，目前大多以中高齡或者未婚，且願意接受接案、跨夜工作者也很有限。以工會承辦的夜間據點來說，想要夜間工作的托育人員不多，僅4、5名而已，只能最多收4名小孩，收托量能十分有限。若想普及到全台，難度很高。

幼教聯合總會北區副總會長葉若蕎表示，其實以工會來成立夜間的職場互助中心的空間並不難找，但是，照顧人力就有困難了。目前連白天都缺工，更何況是要找夜間的托育人員。

除了人力之外，地點經費也是問題。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，夜間工作者、公關業大多位於鬧區，以台北市林森北路周邊中山區寸土寸金的房價、租金來說，是非常高昂的價格，很少有機構負擔得起這種高昂的價格來做托育服務。師大教育系博士生楊逸飛表示，夜間托育法規方面主要需克服場地限制以及師生比，或許由公關工會申請標職場互助教保中心可以有機會實施。

台灣目前有居家保姆、到宅保母等形式提供24小時或夜間托育，不過，費用比較高，每月要近3萬元甚至更高。托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，現行保母不乏收托家長做二休二、夜間托育的孩子。針對非一般上班族工時的托育需求，居家托育服務正能夠支持。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，居家保母本來就是可以24小時夜間托育，只是費用很貴，或許提供特定資格補助，是個可討論的方向。