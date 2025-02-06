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台灣唯一24小時托育據點在這 為夜班父母撐起大傘

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
高雄市前金區大同社會住宅的前金臨時托育服務據點提供跨夜服務，孩子們晚上8時前入內，待隔天家長接回。圖／高雄市輔育人員職業工會提供
高雄市前金區大同社會住宅的前金臨時托育服務據點提供跨夜服務，孩子們晚上8時前入內，待隔天家長接回。圖／高雄市輔育人員職業工會提供

如同日本的24小時極限保育園，高雄市前金區大同社會住宅的臨時托育服務據點提供24小時臨托服務，為夜間上班族撐起托兒需求。臨托人員一般不過問家長職業與身份，但觀察，確實有不少周邊按摩店、八大行業的家長夜間送托孩子，也有的公關小姐有到外地出差的需求，將孩子送托數天的都有，但沒有遇過不接走孩子的，都準時帶孩子回去。

日本有24小時的育兒園，風俗區也有民間開設的夜間保育園，不過，台灣相對應的機構相當少。前金24小時臨托據點由高雄市輔育人員職業工會承辦，至今已經快5年。截至目前仍是全台唯一24小時托育據點，且只休農曆春節與颱風天。夜間托育時提供一對一的照顧服務，家長一般要在晚上8點前送孩子入園，讓孩子有適應環境熟悉環境的時間，再準備入睡。費用方面，每12小時1160元，超時每小時以190元計，如住超過一天者，園方提供洗澡與餐點服務，需另外付費。

根據台北市娛樂公關經紀職業工會觀察指出，台灣的酒店公關有很大的育兒需求，工會人員在疫情間曾經協助提供補助用品，來申請的2百多名酒店公關中，有6、7成都是單親媽媽，申請的生活用品大多都以嬰幼兒的尿布、奶粉等等居多。工會監事黃泳淇表示，當時將用品送到一處公寓時，更發現有4名酒店公關住在一起，輪流照顧彼此的孩子，靠著自助或互助帶大孩子。

大同社宅臨托人員尊重家長隱私，一般不會特別過問家庭的狀況，不過需要家長填寫電話資料、緊急聯絡人，側面了解基本狀況。高雄市輔育人員職業工會的秘書長楊秀彥表示，送托家長的工作類型除了遇過家長出國、住院、或者清潔業、百貨公司夜間整修之外，因臨近鬧區，按摩院、舞廳等等行業的家長也不少。

且該據點托育人次越來越多，在媽媽們口耳相傳之下，比政府宣傳還夠力，托育人次增加數倍，110年收托人次114人次、去年已有655人次，增加近6倍，夜宿也從110年21人次，去年增加到153人次，增加7倍多。

夜間托育也常見各種家庭狀況。楊秀彥表示，曾遇過公關媽媽預期自己會喝醉，填寫接送人為同事，同事來接時，因不想讓托育人員核對身分證，結果帶著喝醉酒的媽媽一起來接小孩，最後坐著計程車離開。也遇過媽媽每兩天、三天送孩子入園，但孩子來時是完全沒有洗澡的狀況，媽媽很抱歉自己身體不舒服、體力不支，真的沒辦法幫孩子洗澡，看在他們的眼底覺得媽媽們辛苦也感到不捨。

楊秀彥表示，在幼教業很久，但也是接了這個計畫後，才得以看到各個不同層面的家庭，讓他們深深感受到，夜間托育不只是照顧孩子而已，也能關照到婦女人權、勞動權等等的社會角落。托育人員的在職訓練中，也會增加引導同理心，他們能了解畢竟這些家長如果沒有收入，孩子就會更辛苦，且家長是去賺錢，也沒把孩子隨便丟給不認識的人，而是送到安心的托育地點，自己也能放心工作。

這些八大行業的孩子有特別不同嗎？楊秀彥表示，有的小孩不會特別粘人，進到園內後，就想要自己安靜地玩，但也有小孩沒有安全感、睡眠品質不好，要托育人員抱著才有辦法入睡。也有觀察到，媽媽們教養孩子可能心有餘而力不足，部分孩子有發展較慢的狀況，例如兩歲多還不會說話、認知較慢等等。到臨托據點，反而有人能玩、多說說話。

只是目前夜間照顧人力不好找，夜托量能不大，普及也不容易。楊秀彥表示，夜間托育目前以臨托的形式是最有可能推動，但夜間照顧人力確實是很大的困境，目前大多以中高齡或者未婚，且願意接受接案、跨夜工作者也很有限。以工會承辦的夜間據點來說，想要夜間工作的托育人員不多，僅4、5名而已，只能最多收4名小孩，收托量能十分有限。若想普及到全台，難度很高。

幼教聯合總會北區副總會長葉若蕎表示，其實以工會來成立夜間的職場互助中心的空間並不難找，但是，照顧人力就有困難了。目前連白天都缺工，更何況是要找夜間的托育人員。

除了人力之外，地點經費也是問題。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，夜間工作者、公關業大多位於鬧區，以台北市林森北路周邊中山區寸土寸金的房價、租金來說，是非常高昂的價格，很少有機構負擔得起這種高昂的價格來做托育服務。師大教育系博士生楊逸飛表示，夜間托育法規方面主要需克服場地限制以及師生比，或許由公關工會申請標職場互助教保中心可以有機會實施。

台灣目前有居家保姆、到宅保母等形式提供24小時或夜間托育，不過，費用比較高，每月要近3萬元甚至更高。托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，現行保母不乏收托家長做二休二、夜間托育的孩子。針對非一般上班族工時的托育需求，居家托育服務正能夠支持。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，居家保母本來就是可以24小時夜間托育，只是費用很貴，或許提供特定資格補助，是個可討論的方向。

幼教總會前總會長廖文秀表示，台灣政府對於少子化非常恐慌，但是對於照顧孩子卻無一套完整計畫，夜間收拖是目前社會上有實際需求，尤其是特殊行業更是需要。如果家長有夜間照顧需求，政府也應該考量相關經費，協助接住家長的需要，零到六歲國家養不該漏接任何一個孩子。

為了讓臨托的孩子更快適應新環境，提供各種多元玩具。圖／高雄市輔育人員職業工會提供
為了讓臨托的孩子更快適應新環境，提供各種多元玩具。圖／高雄市輔育人員職業工會提供
高雄市前金區大同社會住宅的前金臨時托育服務據點的一處遊玩角落。圖／高雄市輔育人員職業工會提供
高雄市前金區大同社會住宅的前金臨時托育服務據點的一處遊玩角落。圖／高雄市輔育人員職業工會提供
高雄市前金區大同社會住宅的前金臨時托育服務據點，為全台唯一提供24小時臨托服務的據點。圖／高雄市輔育人員職業工會提供
高雄市前金區大同社會住宅的前金臨時托育服務據點，為全台唯一提供24小時臨托服務的據點。圖／高雄市輔育人員職業工會提供

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