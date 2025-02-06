台鐵最快上半年調漲票價！平均漲幅26.8% TPASS不受影響

台鐵董事會昨天通過票價調漲案，平均漲幅百分之廿六點八，台北至高雄自強號票價從八二四元漲至九七五元，方案將送交通部費率審議委員會審議。

交通部長陳世凱表示，審議委員會本月就會啟動，通過後再送行政院審議，新票價最快上半年實施。

台鐵預估，票價調漲後，客運收入將增加四十七點一五億元，盈餘二點八七億元，票價調漲一年後，會有七點卅八億元盈餘，二○二八年會計帳達損益平衡，轉虧為盈。

台鐵票價調整案昨第二度叩關董事會，經營團隊會前雖已與董事協商，但昨天會議中，勞方、資方、專家學者與交通部代表對於票價漲幅都有不同意見，場面一度火爆。勞方認為票價平均漲幅應更高，但交通部代表卻不希望再提高，花費相當多時間溝通漲幅。

最終董事會通過以合理報酬率百分之○點卅六計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里一點八二元，相較於現行的費率每公里一點四六元，平均調幅約百分之廿六點八，另外也採遞遠遞減訂價制度。

換算下來，台北至板橋區間車票價將從十五元漲至廿二元，自強號從廿三元漲至卅四元，相較於北捷廿五元、公車卅元，台鐵仍然比較便宜。至於台北到桃園區間車從四十二元漲到六十三元，台中到台北自強號等對號列車票價從三七五元漲至五○一元，台北至花蓮自強號則從四四○漲至五八三元。

TPASS使用者不受影響

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北到新左營自強號票價從八二四元漲到九七五元，台北到台東自強號則從七八四元，漲到九三五元。至於TPASS使用者不受影響，觀光列車則因委外經營，公告票價也不會調整，定期票也會依照最新費率，最多打五六折。

台鐵副總經理劉雙火表示，明年現金流轉正後，公司可正向營運，但會計帳仍是負五十四點四六億元，這部分需靠附業經營及資產開發，預計二○二八年可轉虧為盈，最快二○二七年年中，會再視營運成本，評估是否要再調漲。

至於票價調整後是否擔心客源流失？劉雙火說，票價調漲仍比其他運具如高鐵便宜，預估今年短期旅客仍會成長百分之二至三，長途旅客則不太會流失。若花東需要特別運價，建議採花東基金補貼，不然對其他地區不公平。

台鐵產工對結果有意見

台鐵產工秘書長朱智宇認為，票價平均漲幅，有跟沒有一樣，台鐵既然先自行下修門檻，接下來還要替交通部承擔各種政策虧損，交通部不應再用「監督」二字來敷衍，未來該如何協助台鐵，以及各部分應補助多少，都應說清楚。

台大先進公共運輸研究中心主任張學孔表示，贊成台鐵調漲票價，西部走廊公共運輸運價應要整體檢討，包含高鐵與國道客運以及其接駁系統。