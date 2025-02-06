健康你我他／日行萬步迎耳順 健身維持好體態

春暖花開、萬物復甦的季節，趁著一年復始、萬象更新的時刻，我會擬訂健康計畫，並自我喊話，希望新年初始之後的每一天，都能健康平安，身強體壯，時時都快樂，日日皆開心。

即將步入耳順之齡，我的健康計畫不免俗的是早睡早起、每日30分鐘運動、日行萬步習慣持續，且養成閱讀習慣，心緒樂觀，維持良好的人際來往，學會斷捨離，人微言輕的事不執著、不多說，無能為力的事就退居一旁給予祝福。

最重要的是，要維持良好的體態，常常自我體能訓練，才能擁有頭腦清楚、手腳自如的體力。我很早就有「別給子女製造奉養困擾及提早照顧」的準備，多年來，下班無事就到健身房報到，做肌力訓練與筋骨拉伸，並多喝水，讓身體動能保持最佳狀態。

運動場上的姊妹及教練會傳授許多有益身心健康的「撇步」，我仔細聆聽認真收藏，來自運動場上的歡樂笑聲，代表健康的天籟之音，讓人百聽不厭，身心健康加分，因此我的新春願望，就是依循計畫讓身體健康，帶著快樂的心常常出國旅行。