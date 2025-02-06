健康主題館／身體常出現感冒、腸胃問題… 7法提升免疫力

大S因流感併發肺炎在日本病逝，令人震驚，讓不少人意識到免疫力提升有多重要。如果經常感冒、有腸胃問題、傷口復元慢、睡眠不足、壓力大等，都是身體免疫力下降的徵兆。推薦7方法，可以提升免疫力。

1.著重植物性飲食

食物會帶來療癒的力量，特別是植物性飲食，舉凡蔬菜、水果、堅果、健康的脂肪，都存在非常營養的抗氧化劑、植化素、膳食纖維、優質蛋白質及脂肪，這些營養素對於腸道的健康相當重要，因為7成以上的免疫細胞都進駐在腸道中。

另外，可以適量吃點富含蛋白質及優質omega-3脂肪酸的魚肉，對於提升免疫力也有好處。

2.保持溫暖

中醫認為，保持溫暖就是一味藥，身體在暖和狀況下，血液循環及生化反應比較能正常作用，一旦身體受寒，血管會收縮，而限制血液流動，容易出現末梢血管的冰冷（如手腳冰冷），因此，盡可能穿著讓手腳感到溫暖，更不要進食冰冷食物，比較不會讓身體血液循環受阻，而影響免疫作戰能力。

3.運動鍛鍊

從事有氧運動及阻力運動很重要，有氧運動可改善心肺功能，讓血液循環更順暢；阻力運動則是強化肌力，只要肌肉訓練起來，各種老化問題如膝蓋痠痛、腰痠背痛、頸椎疼痛等就能迎刃而解。

4.睡眠充足

睡眠可以讓身體自動修復，尤其是大腦神經的修復，盡量維持每天睡眠至少6-8小時，且固定就寢及起床的時間；注意睡前不要喝酒，因為會影響睡眠質量，讓身體修復的效果變差。

5.多曬太陽

太陽光有不可思議的能量，人體透過曬太陽，可讓身體生成維生素D，幫助體內八千多種的基因調控，尤其是免疫細胞的作戰能力，也跟體內維生素D充足與否有關。

6.適度紓壓

當人處在壓力下，細胞形狀看起來會皺皺的，且水含量較低，生化反應也降低；若處在開心、快樂的狀況下，細胞變得又圓又飽滿，工作效率變得更好。由於壓力荷爾蒙會抑制身體的免疫能力，影響睡眠質量，因此，應找出適合自己的紓壓方式，例如冥想、瑜伽、運動、手作、聽音樂等方法。

7.少吃油炸、燒烤

甜食、油炸、燒烤等食物應盡量避免，這些食物會造成身體額外的負擔，特別會傷害腸道的健康，導致便祕、好菌數量變少等問題，因此，非天然、加工程序繁瑣的食物，應盡量少吃。