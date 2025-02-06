頭一遭 補助未到帳 國光客運延後發薪

隨著搭乘率下降、各項成本攀升，疫後客運業營運艱辛，國光客運昨發布內部信指，由於政府九千萬元補助（貼）款項未到位，導致員工一月薪資無法如期匯入，這也是國光客運首次發生這樣的情況。該消息也引發國光客運司機不滿，質疑「曾經的龍頭客運怎麼淪落至此」。

對此，交通部公路局證實，未到位款項包含地方政府及觀光署台灣好行二千五百餘萬元，及公路局公路客運虧損補貼六千五百萬元，後者為業者來不及在年前提出申請，其中二四○○萬元已於昨天補齊資料，將協助盡速撥付，另四一○○萬元相關營運資料尚在整理，後續會協助盡快完成申請並發放，並以最快速度核撥。

國光客運昨發內部信指出，一月份本薪原定二月五日發放，受政府補助（貼）款撥發作業流程影響，至今尚有九千餘萬元尚未撥款入帳，致一月份本薪無法如期匯入同仁帳戶，將待補助（貼）款到帳後，立即轉發匯入員工帳戶。

國光客運直言，公司長期以來的資金運用都有預先排程，過去不曾發生延遲發放補貼金的情況，因此原有資金都已先用於場站租金、設備廠商等，加上票差補貼、駕駛薪資調整補助長期都是由業者先墊付，若補助款未即時下來就會影響資金運用。這也是首次遇上公部門延遲發放，導致沒有足夠款項發薪。