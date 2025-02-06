80歲換肩關節燃鬥志 想拚網球冠軍

一名高齡80多歲的胡姓長輩熱愛網球運動，曾拿下兩屆全國性網球比賽冠軍，去年底右肩劇烈疼痛，被診斷旋轉肌破裂合併肩關節嚴重退化，接受反置式人工肩關節置換術，術後第2天就能拿筷子吃飯，也馬上進行復健，渴望重拾球拍再添冠軍獎盃。

高雄秀傳醫院骨科主任林書樊表示，胡伯伯的右肩旋轉肌大破裂合併肩關節退化，且磨損太嚴重，無法縫補改善，必須手術置換關節，但他熱愛網球，還想再拿一座冠軍獎盃，擔心術後無法再打球，一度陷入沮喪情緒。

為幫胡伯伯圓夢，院方組成跨部門醫療手術團隊，執行反置式人工肩關節置換術，並擬定完整手術計畫，從術前衛教、術中搭配超音波定位神經阻斷術與腦部麻醉深度監測，以及術後復健進行沙盤推演，在農曆春節前完成這項手術。

林書樊指出，肩關節手術分為傳統的全肩關節置換與新式的反置式人工肩關節置換，醫學證實，反置肩關節置換手術對於有巨大破裂且難以縫補的旋轉肌合併肩關節磨損的病人而言，較能改善疼痛、解決病灶，高齡病人只要使用得當，無須擔憂假性關節出現脫臼狀況。

胡伯伯說，術後醒來傷口處僅有輕微疼痛與緊繃感，做了復健，第2天就能使用筷子吃飯，復原狀況良好，目前已能開車。

秀傳醫療體系南部三院區總院長蔡良敏說，醫療團隊量身訂作胡伯伯治療計畫，採全身麻醉下進行反置肩關節置換手術，同時搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成併發症。

蔡良敏表示，反置式人工肩關節置換，目前已改為65歲以上病人經由專科醫師評估與協助申請，依病患症狀不同，最高可享有健保全額給付。