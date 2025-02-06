快訊

竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

血友病最愛問╱血友病患也能運動樂活

聯合報／ 記者周佩怡╱採訪整理

Q：血友病童容易碰撞出血，未來會不會難以融入社會？ 

一位罹患血友病的18歲青少年，曾發生顱內出血、關節病變，因此不敢從事太激烈的活動，同學與他互動也過分小心翼翼，讓這位正值尋求同儕接納階段的青少年，感到鬱鬱寡歡。對此，童綜合醫院將衛教的觸角，從醫院面向的病患、家屬，延伸至學校面向的老師、同學，再搭配藥物，使青少年搖身一變，成為喜愛運動的陽光少年，下課可以跟同學來場籃球對決。

血友病是一種先天性血液凝固異常的出血疾病，如果患者發生重大創傷或自發性出血，不只會損害關節和器官，嚴重者恐有生命危險，因此周遭人皆膽戰心驚，甚至特別對待病患，反而不利病患與他人相處。

若老師、學生對血友病認識不多，不知道該如何與學生相處，童綜合醫院小兒科血液腫瘤科主任錢新南表示，醫院個管師會到學校進行衛教，教導師生其實只要互動不要太激烈，基本上病患活動自由。

錢新南說，現在血友病的預防性治療，已有皮下注射式的非凝血因子，半衰期較長，施打頻率可從過去靜脈注射的一周兩、三次，延長至每月一次，且常保凝血因子濃度20%以上，適合常運動、住在偏遠地區、出現抗體，或不喜歡打針、難找到靜脈血管的病患，有助於提升生活品質。

他舉例，有一位出生六個月的嬰兒確診血友病，原先一周施打一到兩次凝血因子，但一年半後出現抗體，只好改施打非凝血因子，所幸嬰兒的頸部摔傷、血液腫塊獲得大幅改善，目前平安存活到三歲。錢新南表示，病患若發生嚴重出血，使用凝血因子急性治療後，未來仍能使用非凝血因子作為日常預防性治療。

此外，考量到血友病的併發症遍及關節、肝等部位，童綜合醫院也設立一站式就診空間，視病患需求，照會骨科、腸胃肝膽科、復健科、精神科等；另考慮到父母照顧病患辛苦，醫院也提供他們心理諮商、健檢等服務，以做病患最堅實的後盾。

性治療 運動

延伸閱讀

捐血超過700袋！熱血鬥士罹患血癌 植髓救命重生

年假急診爆滿、用血量增近1成 全台血液庫存只剩5.3天

抽搐、眼睛上吊...台中疑熱水器一氧化碳中毒 全家8人送醫

肩頸僵硬酸痛不用按摩或貼布！物治師教「一張OK繃」貼手指就能緩解

相關新聞

台鐵最快上半年調漲票價！平均漲幅26.8% TPASS不受影響

台鐵董事會昨天通過票價調漲案，平均漲幅百分之廿六點八，台北至高雄自強號票價從八二四元漲至九七五元，方案將送交通部費率審議...

新聞眼／台鐵漲票價 旅客更盼服務「調漲」

台鐵曾是國內唯一的軌道運輸業，肩負跨縣市通勤重責大任，便宜的票價，讓它深受不少通勤族喜愛，然而在捷運、高鐵陸續開通後，台...

全民搶打 公費流感疫苗估2天用罄

大Ｓ徐熙媛流感併發肺炎病逝日本，引發全民搶打疫苗；台大醫院昨一早公告公費成人及兒童流感疫苗用罄，暫停接種服務，台中市也因...

誰的鍋？國光客運補助款未到位沒錢發薪 公路局吐真相

國光客運今發內部信指出，由於政府9千萬餘元補助（貼）款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。交通部公路局指出，未到位款...

數千萬補助款未入帳…國光客運沒錢發薪資 公司說明了

隨著搭乘率下降、各項成本攀升，疫後客運業營運艱辛。國光客運今發布內部信指出，由於政府上千萬元補助（貼）款項未到位，導致員...

頭一遭 補助未到帳 國光客運延後發薪

隨著搭乘率下降、各項成本攀升，疫後客運業營運艱辛，國光客運昨發布內部信指，由於政府九千萬元補助（貼）款項未到位，導致員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。