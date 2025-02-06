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篩檢易誤判 診斷疑流感就應盡快用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%。本報資料照片
台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%。本報資料照片

衛福部疾管署統計，去年十月一日至今年一月十八日累積五二五例流感併發重症病例，死亡率百分之廿，台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎提醒，患者需於病發後四十八小時內用藥，只要臨床診斷高度懷疑為流感就應立即用藥，不可過度依賴病毒篩檢結果而錯過治療黃金期。

李秉穎說，流感與普通感冒截然不同，如果感染後未發燒卻喘不過氣，就必須提高警覺，因為這是常見重症徵兆，應立即就醫，透過抗病毒藥物減少併發重症風險。

李秉穎表示，流感確診者如未及時治療，恐引發細菌性肺炎、心肌炎、腦膜炎等嚴重併發症而危及性命。部分患者希望看到檢驗結果再決定用藥，但流感篩檢準確度僅五至七成，容易被誤判，「與其過度依賴篩檢結果，不如依據症狀與醫師討論對策，避免因等待檢測或誤判而錯過治療黃金期。」

另外，流感病毒傳染力極高，與病人同住家人約四成機率感染流感，三天內可能出現第二名感染者。李秉穎指出，除了患者應盡快用藥，親密接觸者也應慎重考慮預防性投藥，尤其是長者、兒童、孕婦及慢性病患等高危險族群，應透過預防性用藥來降低感染風險。

根據國際文獻，流感患者的密切接觸者如使用新型流感特效藥物，可降低感染率八成六，遏止流感擴散。李秉穎建議，民眾可諮詢醫師，評估是否開立抗流感藥物，前往流感高風險國家時應做好個人防疫。

患者 李秉穎 流感病毒

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