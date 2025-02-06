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鐘點看護工試辦 4小時1250元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計三月底上路，符合資格的民眾若有臨緊短需求，都可自費申請。（示意圖）圖／聯合報系資料照片
有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計三月底上路，符合資格的民眾若有臨緊短需求，都可自費申請。（示意圖）圖／聯合報系資料照片

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」近日將公告試辦單位，勞動部官員透露，先前共八家社福團體送件，審核後有六家獲遴選為試辦單位，分散在北中南東部，最快可望三月底上路。

勞動部官員表示，日後只要是身心障礙、重大傷病、有就醫或手術紀錄、符合聘雇家庭看護移工資格、長照二到八等級者，遇「臨短急」照顧需求就可自費申請鐘點看護移工，費用則由各試辦單位訂定。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」近日就會公告試辦單位遴選結果，將由公益財團法人或社團法人擔任雇主，聘用外籍看護工，並負責接案、派遣移工進到申請者家庭，提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務。

蘇裕國說，試辦單位的收費價格不盡相同，後續也將於勞動部勞動力發展署網站公告費用。他解釋，由於六家試辦單位分散於北中南東部地區，有物價水平落差，以單次四小時服務約在一千至一二五○元之間，單次八小時服務約落在一千二至二千五百元間，全日廿四小時的收費則在二千六至三千五百元之間。

勞動部 外籍看護 移工

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