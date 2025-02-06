新聞眼／台鐵漲票價 旅客更盼服務「調漲」

台鐵曾是國內唯一的軌道運輸業，肩負跨縣市通勤重責大任，便宜的票價，讓它深受不少通勤族喜愛，然而在捷運、高鐵陸續開通後，台鐵就像時間停滯了一般，不僅人力不足、車輛設備老舊，票價更是一凍漲就是長達卅年，隨著公司化，台鐵開始補人、換新車，如今董事會通過票價調漲方案，台鐵也必須以提升服務品質、安全改善作為爭取社會認同的底氣。

台鐵是不少學生、通勤族的主要交通工具，然而過去在國家運輸政策之下，台鐵票價卅年來未動，相同距離，台鐵區間車全票幾乎只有捷運一半，也比公車來得便宜，儘管民眾滿足了荷包小確幸，卻也讓台鐵只能在「虧多、虧少」的財務狀況下經營，並非健康的發展。

如今台鐵總算擺脫卅年票價凍漲的緊箍咒，但這僅是台鐵的第一步，民眾更在意的旅客安全及服務品質，以近期春節疏運來說，光是小年夜一天就發生五起事故，白天出事、下午宣稱事故均已解除，營運恢復正常，但晚間仍有大批等待返鄉的旅客在寒風苦等延誤逾一小時的台鐵列車，引爆旅客怒火。台鐵事故狀況及低級錯誤事件更是層出不窮。

站在企業永續經營的角度，台鐵票價確實有調整的必要，但怎麼樣落實安全管理、提升服務效能及準點率，是台鐵必須要回應社會的期待。

此外，值得注意的是，台鐵調漲票價儘管還需交通部、政院核定，尚未完全定案，但也讓票價凍漲十幾年的高鐵面臨調漲壓力，交通部應拿出專業，建立公共運輸票價和運輸政策的穩定關係，若只想討好民眾，又走上凍漲、補貼老路，錢坑只會愈來愈大，無助公共運輸的推行。