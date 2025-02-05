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以圖像為共同語言 義大利盼與台灣建立緊密連結

中央社／ 台北5日電

義大利為2025年台北國際書展主題國，除以圖像展秀出軟實力，也力邀多名創作者訪台，白天書展活動之餘，今晚也以圖像為主題相聚台北101，盼與台灣建立更緊密連結。

「台灣與義大利：圖像語言的文化交流之夜」由大塊文化、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、双融域及双融藝主辦。義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）表示，此次與出版社、創作者們齊心合作，都是為推廣義大利文化，希望能在未來創造更多交流。

義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉（PaolaSeghi）表示，繼歐洲市場後，亞洲是義大利第二發展區域，期望透過此次主題國合作，讓義大利與台灣關係越來越緊密，也歡迎民眾在書展期間到義大利館欣賞藏書。

義大利漫畫家羅倫佐．馬托蒂（LorenzoMattotti）、繪本作家大衛．卡利（Davide Cali）等創作者今晚也共襄盛舉。這是卡利首次造訪台北，他表示，台灣是第1個購買他作品「白花之愛」海外版權的地方，這部作品對他來說也是特別的經驗，是他當初看到學生莫尼卡．巴倫可（Monica Barengo）的作品後，因非常喜歡並進而開啟創作。

馬托蒂此次將在書展期間推出的新作品「皮諾丘木偶奇遇記」、「汝色 Colors of You」，大塊文化董事長郝明義表示，馬托蒂是「能將靈魂與世界形狀畫出來的人」，比如過往創作圖像版的但丁「神曲」，就生動描繪煉獄模樣，讓人產生無窮想像。

今天是卡利生日，主辦單位在交流之夜上也送上蛋糕為他慶生，並邀他參觀現於台北101大樓双融域空間舉辦的「光影繪動 走進故宮－跨越時空的沉浸饗宴」展覽，國立故宮博物院院長蕭宗煌表示，故宮擁有Open Data專區，歡迎來自各國創作者們都能多加運用，藉此創作新作品。

創作者 國立故宮博物院 義大利

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