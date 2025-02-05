誰的鍋？國光客運補助款未到位沒錢發薪 公路局吐真相

國光客運今發內部信指出，由於政府9千萬餘元補助（貼）款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。交通部公路局指出，未到位款項包含地方政府及觀光署台灣好行2500餘萬元，及公路局公路客運虧損補貼6500萬元，後者為業者來不及在年前提出申請，後續會協助盡快完成申請並發放。

公路局表示，為協助各客運業者度過年關資金需求，於農曆年前均已要求各區監理所針對業者申請的補貼款務必於農曆年前完成撥付，各區監理所均已如期審核完成於春節1月23日前撥入業者帳戶。

有關國光客運反映有9000餘萬元政府補貼款未撥付給業者，公路局指出，經查包含地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，及公路局公路客運虧損補貼約6500萬元。

公路局進一步指出，關於6500萬元部分，經查為國光客運內部作業以致未於年前提出申請，其中2400萬元已於今日補齊資料，將協助儘速撥付；另4100萬元相關營運資料尚在整理並未申請，已與該公司聯繫並提供協助，將以最快速度核撥，後續也將積極協助國光客運早日完成申請及審核，以利及早將薪水撥付予司機及相關員工。