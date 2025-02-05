數千萬補助款未入帳…國光客運沒錢發薪資 公司說明了

隨著搭乘率下降、各項成本攀升，疫後客運業營運艱辛。國光客運今發布內部信指出，由於政府上千萬元補助（貼）款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。國光客運說明，主因兩筆數千萬元的政府發放的票價差額補貼金延遲到位，影響資金運用，是首次發生這樣的情況，但最快這周就會到帳。

國光客運今發布內部信指出，今年1月份本薪原定2月5日發放，受政府補助（貼）款撥發作業流程影響，至今尚有新台幣9千餘萬元尚未撥款入帳，致1月份本薪無法如期匯入同仁帳戶，公司在此致上萬分歉意。

國光客運指出，公司負責部門已積極協調主管機關儘速辦理補助（貼）款撥發作業，待補助（貼）款到帳後，立即轉發匯入員工帳戶，至遲併同獎金於2月20日下午5點前入帳。

對此，國光客運表示，原訂有兩筆分別2千多萬元及5千多萬元的政府票差補貼金預計1月底至2月初到位，但首次遇上公部門延遲發放，導致沒有足夠款項發放1月薪資，目前預計2千多萬元的款項會在明天先到位，另一筆5千多萬元款項待補部分單據，預計這周到位，屆時就會儘快發放薪資給員工。

國光客運指出，公司長期以來的資金運用都有預先排程，因為過去不曾發生延遲發放補貼金的情況，因此原有資金都已先用於場站租金、設備廠商等，加上票差補貼、駕駛薪資調整補助長期都是由業者先墊付，若補助款未即時下來就會影響資金運用。另也強調，待政府補助款發放後，就會儘速將薪資匯入員工帳戶，避免影響員工權益。