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大S猝逝引爆另一場疫苗之亂 苗栗流感疫苗接種冷熱大翻轉

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣春節前公費流感疫苗庫存剩餘1萬1000劑，施打情況創下歷年最差紀錄，但因知名藝人大S感染流感在日本猝逝，引發國人搶打公費疫苗熱潮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣春節前公費流感疫苗庫存剩餘1萬1000劑，施打情況創下歷年最差紀錄，但因知名藝人大S感染流感在日本猝逝，引發國人搶打公費疫苗熱潮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣春節前公費流感疫苗庫存剩餘1萬1000劑，施打情況創下歷年最差紀錄，但因藝人大S感染流感在日本猝逝，引發國人搶打公費疫苗熱潮，苗栗縣不但可調度支援新竹縣市，縣內施打情況更是遠超預估，接種現象冷熱大翻轉。

苗栗縣衛生局表示，縣內明天將僅剩數百劑流感疫可施打，所有公費疫苗都將用罄，衛生所明天2月6日只有苗栗、造橋 、後龍3地衛生所可接種，其餘衛生所或合約醫院公費疫苗都打光。衛生局要求沒有公費疫苗可打的衛生所、合約醫院必須在FB公告或在大門口貼出告示，避免民眾白跑一趟卻打不到，引發民怨 。

衛生局疾管科表示，2月3日傳出大S死訊後，當天下午縣內就湧入各地民眾來接種，一天 施打數量多達1500劑，依規定公費疫苗不限戶籍都可施打，其中大半以新竹縣市前來的最多。昨天一早縣內原有9500劑公費疫苗，調撥2500劑給新竹縣市，但兩地運回疫苗後，也是迅速被打光。

昨天2月4日原本預估縣內可施打2000劑，結果合約醫院夜間門診結束，統計全縣一天施打就爆量到4000劑，今天施打情況依舊火熱，大多數衛生所的公費疫都已用罄。

衛生局表示，縣內今年共申請13萬9000劑公費流感疫苗，縣府必須支付配合款，但先前「打氣」低迷，還得三催四請呼籲民眾來接種，另外加送一盒口罩，但打氣依然不佳，2月3日起接種情況大逆轉，2月4日就打掉4000劑，今天接種情況依舊火熱，各衛生所、合約醫院都一樣。

疾管科表示，公費疫苗明天用罄後，民眾如有接種流感疫需求，可到醫療院所自費接種，四價流感疫苗，每劑800元起跳，另外台中市還有公費疫苗，鄉親可視需求遠道前往施打。

今年流感疫苗出現大逆轉，讓各地忙於接種的醫護人員如洗「三溫暖」，有人還認為這彷彿又是一場「疫苗之亂」，感觸深刻。

大S 流感疫苗 衛生局 衛生所

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