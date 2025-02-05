財神爺還沒上工…大樂透頭獎3連摃 下期上看1.6億

大樂透今晚開獎，頭獎再度摃龜，累積已經3連摃，台灣彩券公司表示，預估明天銷售金額1.6億至1.8億元，頭獎累積金額上看1.6億元。另外，明晚開獎的威力彩頭獎上看9.5億元，想中獎的民眾務必把握機會。

此外，本期大樂透春節加碼獎項開出情形，大紅包開出18組，總中獎注數為19注，其中17組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出34組，總中獎注數為40注，其中28組為單注中獎，6組為2注均分。截至本期為止累積開出大紅包組數為303組，剩餘177組，累積開出小紅包組數為463組，剩餘337組，6日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

台彩說，今晚開獎的大樂透頭獎無人中獎，1.3億元的頭獎累積獎金累入下期，明晚開獎的大樂透頭獎上看1.6億元。大樂透春節加碼本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為09、12、14、15、18、23、28、41和48，春節小紅包獎號為03。開獎結果，100萬元的春節大紅包獎項共開出18組，其中有17組為1注獨得100萬元獎金，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為19注。10萬元的春節小紅包獎項本期共開出34組，其中28組為1注獨得10萬元獎金，另外6組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為40注。

台彩表示，大樂透的春節加碼活動自1月24日實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。截至今晚，100萬元春節大紅包獎項已送出303組，10萬元的春節小紅包獎項送出463組，累計送出的加碼獎金共3億4930萬元。春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為177組和337組，明晚開獎的大樂透頭獎上看1.6億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，買一張大樂透有三種獎項可以對。