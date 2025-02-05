大S流感病逝…台中搶打疫苗快見底 剩9211劑

藝人大S流感病逝日本消息傳出，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市衛生局統計，台中因彰化、南投跨區也來跨區搶打，今早很多民眾衝衛生所搶打，晚來撲空，至今天傍晚，僅剩9211劑。

台中市長盧秀燕今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。她會後受訪時說，大S流感病逝消息傳出後，近日疫苗打氣旺，每天都打逾1萬劑，可能本周就打完，就剩自費疫苗。

台中市北屯區四民衛生所今天一早就大排長龍，很快就沒疫苗，仍有民眾不死心，等著要打疫苗殘劑。有的民眾是因為要出國，也有民眾看到新聞覺得要打，但到場發現已沒疫苗。

台中市中西區衛生所今早也大排長龍，搶打流感疫苗，但不到10時就打完了，只剩新冠疫苗。有民眾說，新冠也可以預防併發肺炎，來了就打吧。