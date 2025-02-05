赴日旅遊就醫無障礙 台灣醫師推線上醫療服務

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊卻得流感併發肺炎離世。有醫療業者推出線上醫療服務，由台灣醫師看診，主打可用中文、英文溝通，並協助開藥等，讓台灣旅客在日本就醫無障礙。

近年來訪日客人數急劇上升，語言不通在就醫時是一大麻煩，日本發展出JMIP認證系統，提供多國語言服務因應，國人在海外旅遊，也可向駐外館處尋求急難救助服務。

除此之外，日本醫療業者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後發展線上診療服務，其中在日本執業的台灣醫師徐立恆在2021年就與志同道合的醫生一起合組公司Joes Corporation並推出OHDr網站。

OHDr網站提供旅日醫療支援方案，主打可用中文、英文等多語言溝通，讓旅客赴日本旅遊遇到需要緊急就醫時，不用擔心語言不通、醫療體系與台灣不同不知道該去哪裡就醫等問題。

Joes Corporation董事直井千惠接受中央社記者訪問時表示，一般旅客在日本需要就醫時，可能會遇到部分診所因為語言不通婉拒就醫，而OHDr網站提供的旅日方案，可以透過通訊軟體等方式讓醫師線上看診，並開立處方。

直井千惠說，如果醫師判斷旅客病情比較危急，就會開立介紹信，協助旅客轉診，並提供後續的在線醫療的口譯；慢性疾病患者如果忘了攜帶藥物，也可以透過線上醫療看診讓醫師尋找接近的處方，讓旅客在日本可以在日本取藥。

直井千惠指出，若患者需要用藥，就會開立處方簽，並將藥物寄送到飯店或住處，比較緊急的狀況也可選擇讓患者到附近的合作藥局領藥，並會協助患者聽取處方籤的藥物說明，讓旅客可以安心用藥。

直井千惠強調，只要線上診療時，醫師認為需要面對面治療，就會請患者接受進一步治療，後續如果旅客有需要請領健保或旅遊平安險等，也會開立診斷證明書。

OHDr訪日醫療支援專案負責人林衣芳說，旅日就醫方案以7天最低550日幣（約新台幣118元）起跳，以單次就醫來說，除了方案費外，還要加上4000日幣（約新台幣860元）的醫療費以及藥品費約1600日幣（約新台幣344元），醫師開立診斷證明書後，因為有台灣分公司所以也會協助將正本寄送到台灣旅客家中，以利旅客申請保險。

直井千惠說，目前網站成立以來有1萬名外國旅客使用線上醫療服務，其中有30%是台灣旅客，以看診來說感冒、腸胃道疾病是較多的，也曾經遇到有旅客閃到腰，來申請看診。

徐立恆分享，曾經有遇到台灣旅客赴日發燒，看診後吃藥仍沒有退燒，後來協助聯絡旅客附近的醫院就診檢查，懷疑是泌尿道感染趕緊住院治療，幸好及時治療，因此入院時間沒有太長，後續患者回台灣要繼續接受治療時，也協助患者與台灣醫生溝通之前的治療狀況。

徐立恆強調，外國旅客在日本就醫會遇到的問題是語言上的隔閡，線上診療不是24小時服務，也無法處理重症跟急診狀況，因此有較嚴重的情形時，還是會請旅客直接叫救護車送醫。

徐立恆說，語言隔閡是在每一個國家都存在，日本醫生具備專業態度對待每個國家的病人，OHDr提供的服務不是取代任何治療，而是讓這樣的語言隔閡與文化的鴻溝可以有所改善，讓適當的病人接受適當的治療。