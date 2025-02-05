快訊

財神爺還沒上工…大樂透頭獎3連摃 下期上看1.6億

大S骨灰返台直送家中 傳汪小菲開豪車500公尺高調弔唁

政策髮夾彎！美國郵政宣布 繼續接收大陸與香港包裹

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國攝影師和藝術家創作 台灣美景現身曼谷大眾運輸

中央社／ 曼谷5日專電
曼谷地鐵（MRT）恰圖恰公園站可以看到泰國攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha）赴台旅遊後拍攝的作品。中央社
曼谷地鐵（MRT）恰圖恰公園站可以看到泰國攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha）赴台旅遊後拍攝的作品。中央社

交通部觀光署邀請泰國攝影師和塗鴉藝術家進行創作，2月起在曼谷的大眾運輸可以看到2人創作的台灣美景，希望透過美麗的鏡頭語言和藝術作品，吸引更多泰國民眾赴台旅遊領略台灣之美。

看好在大眾運輸工具的曝光度，觀光署曼谷辦事處2023年在曼谷主要大眾運輸系統展開一系列廣告刊登及宣傳活動，並首次與泰國藝術家合作，當時邀請到泰國知名攝影師鐵拉薩（Theerasak Saksritawee）及插畫家Panpanyeeyee用他們的作品呈現出台灣旅遊風景。

由於反應熱烈，加上看準泰國年輕人喜愛風格強烈、新潮、能引發話題的事物，觀光署曼谷辦事處今年新邀請到攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha ）以及筆名Benzilla的塗鴉藝術家帕林亞（ParinyaSirisinsuk）赴台旅遊後進行創作，並在今天舉辦記者會公布細節。

駐泰副代表董思齊致詞表示，這次大眾運輸廣告看見台泰攜手的強大軟實力，運用攝影、塗鴉與歌曲等不同方式呈現台灣之美，也歡迎泰國民眾用自己的方式，到台灣創造美好回憶。

今年2月起在曼谷的空鐵（BTS）和地鐵（MRT）車廂，以及空鐵莎拉當站（Sala Daeng）和地鐵恰圖恰公園站（Chatuchak Park），都可以看到2人造訪台灣後的作品，部分素材還透過空拍創造3D效果，讓泰國民眾在搭乘時可以沉浸式地體驗台灣之美。

攝影師甘卡威以「台灣四季」為創作主題，地點涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，用他的鏡頭語言，呈現出台灣人文與自然景觀交織，台灣的春、夏、秋、冬，各自展現出不同風采。

而塗鴉藝術家Benzilla 行遍台灣的北中南東，以歲時節慶為經、各地觀光特色為緯，藉塗鴉藝術編織出一張濃濃台灣味的文化網絡。

此外，觀光署曼谷辦事處還特別邀請泰國知名搖滾樂團No One Else赴台體驗，No One elso返泰後創作歌曲唱出台灣之美，並上傳在樂團的官方YouTube頻道，希望能吸引到更多的泰國民眾赴台旅遊。

攝影師 曼谷 泰國

延伸閱讀

泰國警方破獲非法網路賭博平台 逮捕3台灣人

2025台北國際書展／真的「泰」神秘：探索「神秘泰國」主題館

才說「泰」可怕…上百泰女被中國犯罪集團誘騙海外 囚禁取卵

中國「地下代孕」跨國犯罪升級版：百名泰國女子遭騙至喬治亞強迫取卵

相關新聞

周五重演2016霸王級寒流？ 鄭明典PO圖示警：對多數人會很冷

這波冷氣團今起減弱，溫度回升，下一波冷空氣星期五下半天就要來了，且強度挑戰寒流，相當寒冷...

大S染流感驟逝…能否囤藥、搭飛機？ 流感QA彙整醫師解答一次看

藝人大S（徐熙媛）因流感重症驟逝，引發關注，網路流傳各種「防疫知識」真假難辨，究竟可不可以自己買抗病毒藥來囤、得流感之後...

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張...

財神爺還沒上工…大樂透頭獎3連摃 下期上看1.6億

大樂透今晚開獎，頭獎再度摃龜，累積已經3連摃，台灣彩券公司表示，預估明天銷售金額1.6億至1.8億元，頭獎累積金額上看1...

雙鐵一起漲？台鐵董事會通過票價調漲案 高鐵說話了

台灣高鐵先前高喊物價成本大漲，若票價仍維持現況，預估2026年資金缺口將達高峰期。今天台鐵董事會通過票價調漲，外界關心高...

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。