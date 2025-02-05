泰國攝影師和藝術家創作 台灣美景現身曼谷大眾運輸

交通部觀光署邀請泰國攝影師和塗鴉藝術家進行創作，2月起在曼谷的大眾運輸可以看到2人創作的台灣美景，希望透過美麗的鏡頭語言和藝術作品，吸引更多泰國民眾赴台旅遊領略台灣之美。

看好在大眾運輸工具的曝光度，觀光署曼谷辦事處2023年在曼谷主要大眾運輸系統展開一系列廣告刊登及宣傳活動，並首次與泰國藝術家合作，當時邀請到泰國知名攝影師鐵拉薩（Theerasak Saksritawee）及插畫家Panpanyeeyee用他們的作品呈現出台灣旅遊風景。

由於反應熱烈，加上看準泰國年輕人喜愛風格強烈、新潮、能引發話題的事物，觀光署曼谷辦事處今年新邀請到攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha ）以及筆名Benzilla的塗鴉藝術家帕林亞（ParinyaSirisinsuk）赴台旅遊後進行創作，並在今天舉辦記者會公布細節。

駐泰副代表董思齊致詞表示，這次大眾運輸廣告看見台泰攜手的強大軟實力，運用攝影、塗鴉與歌曲等不同方式呈現台灣之美，也歡迎泰國民眾用自己的方式，到台灣創造美好回憶。

今年2月起在曼谷的空鐵（BTS）和地鐵（MRT）車廂，以及空鐵莎拉當站（Sala Daeng）和地鐵恰圖恰公園站（Chatuchak Park），都可以看到2人造訪台灣後的作品，部分素材還透過空拍創造3D效果，讓泰國民眾在搭乘時可以沉浸式地體驗台灣之美。

攝影師甘卡威以「台灣四季」為創作主題，地點涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，用他的鏡頭語言，呈現出台灣人文與自然景觀交織，台灣的春、夏、秋、冬，各自展現出不同風采。

而塗鴉藝術家Benzilla 行遍台灣的北中南東，以歲時節慶為經、各地觀光特色為緯，藉塗鴉藝術編織出一張濃濃台灣味的文化網絡。

此外，觀光署曼谷辦事處還特別邀請泰國知名搖滾樂團No One Else赴台體驗，No One elso返泰後創作歌曲唱出台灣之美，並上傳在樂團的官方YouTube頻道，希望能吸引到更多的泰國民眾赴台旅遊。