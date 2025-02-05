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票價調漲 台鐵估明年7.38億盈餘、2028年轉虧為盈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵表示，預估票價調漲後1年，現金流轉正，會有7.38億盈餘、2028年會計帳達到損益平衡，轉虧為盈，而貨運運價則調漲翻倍，增至117％。記者胡瑞玲／攝影
台鐵表示，預估票價調漲後1年，現金流轉正，會有7.38億盈餘、2028年會計帳達到損益平衡，轉虧為盈，而貨運運價則調漲翻倍，增至117％。記者胡瑞玲／攝影

台鐵董事會今通過票價調漲方案，晚間台鐵召開記者會說明，由台鐵公司副總經理劉雙火、台鐵公司營運處長陳榮彬、台鐵公司營運處副處長李宗陽出席報告。副總經理劉雙火表示，預估票價調漲後1年，現金流轉正，會有7.38億盈餘、2028年會計帳達到損益平衡，轉虧為盈，而貨運運價則調漲翻倍，增至117%。

處長陳榮彬報告，這次票價平均調整漲幅為26.8%，投資報酬率0.36%，預估客運收入增加47.15億元、盈餘2.87億元，貨運收入增加7.58億元、盈餘4.51億元，合計增加收入54.73億元，盈餘7.38億元。

副總經理劉雙火說，票價調漲方案主要考量4大點，包含第一，減少對乘客的影響；第二，短程票價合理化，中程仍具競爭力，長程客源不流失；投報率應扣除政府補助。

第四，明年現金流轉正後，公司可正向營運，持續推動軟硬體建設更新，確保營運安全、滿足旅客需求提升服務品質；但會計帳仍會負54.46億元，這部分需靠附業經營及資產開發，預計2028年可轉虧為盈。

根據立法院規定，票價2年要檢討一次，訂定出合理的運費，因此新票價在核定後，最快2027年年中，會再根據營運成本，來評估檢討是否要再調漲。

這次票價調漲TPASS使者不受影響，但政府補助部分，劉雙火指出，今年1月日平均有64萬旅客量，其中TPASS每日平均使用旅客量為13.58萬人次，票價尚未調漲前補貼5.68億，票價調整後將再增加2.8億元；定期票也會依照最新費率，最多打56折，觀光列車則委外經營，公告票價不會調整。

票價調整後是否擔心客源流失？劉雙火表示，票價調整前都有進行需求敏感度分析，把時間價值都評估進去，評估後就算票價調整仍比其他運具如高鐵便宜，預估今年短期旅客還會成長2至3％，長途旅客則不太會流失。

先前有立委建議東部緩漲，甚至不漲價，劉雙火坦言，票價調漲要有平衡性，若花東需要特別運價，建議採花東基金補貼，而非影響整體平衡性，不然對其他地區不公平。

貨運部分，劉雙火說，目前每噸每公里為1.17元，貨運仍採3%報酬率，但自備車可打85折，主要影響業者為水泥礦產業、進口雜糧業者、軍運業者等。

台鐵 票價 調漲

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