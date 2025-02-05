快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

聽新聞
0:00 / 0:00

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計三月底上路，符合資格的民眾若有臨緊短需求，都可自費申請。聯合報系資料照
有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」預計三月底上路，符合資格的民眾若有臨緊短需求，都可自費申請。聯合報系資料照

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」近日將公告試辦單位，勞動部官員透露，先前總共8家社福團體送件，經審核後有6家獲遴選為試辦單位，分散在北中南東部，最快可望於3月底上路。日後只要是身心障礙、重大傷病、有就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照二到八等級者，遇「臨短急」照顧需求就可自費申請鐘點看護移工，費用則由各試辦單位訂定。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」近日就會公告試辦單位遴選結果，將由公益財團法人或社團法人擔任雇主，聘用外籍看護工，並負責接案、派遣移工進到申請者家庭提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等陪伴照顧服務，時數包括4小時以上彈性時數、24小時全日（包含10小時休息）。

他指出，原本初步規畫是北中南至少3家試辦單位，但8家來申請的社福團體經輔導、審核後，選出了6家，且北中南東地區都有。

由於該計畫必須由民眾自費，蘇裕國說，試辦單位的收費價格不盡相同，後續也將於勞動部勞動力發展署網站公告費用。他進一步解釋，這ˊ家試辦單位分散於北中南東部地區，因服務提供區域不同有物價水平落差，如單次4小時服務，收費約在1000至1250元之間，單次8小時服務約落在1200元至2500元間，全日24小時的收費則在2600至3500元之間。

蘇裕國表示，近日公告試辦單位後，還須先進行本國籍勞工招募，後續才能引進移工、人員培訓等，預計最快3月底可望上路。

外籍看護 移工

延伸閱讀

兩失聯移工偷車被查獲持有槍彈 法院判6年至6年4月

影／暖！彰濱塑膠工廠悶燒 移工衝火場救12幼犬「母犬頻蹭腿感謝」

又見微型電動二輪車狂飆國道 移工稱設錯導航模式

初二台灣大道火吞燒肉店星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

相關新聞

周五重演2016霸王級寒流？ 鄭明典PO圖示警：對多數人會很冷

這波冷氣團今起減弱，溫度回升，下一波冷空氣星期五下半天就要來了，且強度挑戰寒流，相當寒冷...

大S染流感驟逝…能否囤藥、搭飛機？ 流感QA彙整醫師解答一次看

藝人大S（徐熙媛）因流感重症驟逝，引發關注，網路流傳各種「防疫知識」真假難辨，究竟可不可以自己買抗病毒藥來囤、得流感之後...

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張...

雙鐵一起漲？台鐵董事會通過票價調漲案 高鐵說話了

台灣高鐵先前高喊物價成本大漲，若票價仍維持現況，預估2026年資金缺口將達高峰期。今天台鐵董事會通過票價調漲，外界關心高...

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世...

大S染流感猝逝 具俊曄深情吻別會感染？醫師解答

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。