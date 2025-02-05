「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」近日將公告試辦單位，勞動部官員透露，先前總共8家社福團體送件，經審核後有6家獲遴選為試辦單位，分散在北中南東部，最快可望於3月底上路。日後只要是身心障礙、重大傷病、有就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照二到八等級者，遇「臨短急」照顧需求就可自費申請鐘點看護移工，費用則由各試辦單位訂定。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」近日就會公告試辦單位遴選結果，將由公益財團法人或社團法人擔任雇主，聘用外籍看護工，並負責接案、派遣移工進到申請者家庭提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等陪伴照顧服務，時數包括4小時以上彈性時數、24小時全日（包含10小時休息）。

他指出，原本初步規畫是北中南至少3家試辦單位，但8家來申請的社福團體經輔導、審核後，選出了6家，且北中南東地區都有。

由於該計畫必須由民眾自費，蘇裕國說，試辦單位的收費價格不盡相同，後續也將於勞動部勞動力發展署網站公告費用。他進一步解釋，這ˊ家試辦單位分散於北中南東部地區，因服務提供區域不同有物價水平落差，如單次4小時服務，收費約在1000至1250元之間，單次8小時服務約落在1200元至2500元間，全日24小時的收費則在2600至3500元之間。

蘇裕國表示，近日公告試辦單位後，還須先進行本國籍勞工招募，後續才能引進移工、人員培訓等，預計最快3月底可望上路。