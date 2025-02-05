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彰化、台南各1雞場確診禽流感 累計19例

中央社／ 台北5日電

防檢署今天表示，新增彰化縣芳苑鄉1蛋中雞場（規模3萬47隻）及台南市後壁區1蛋雞場（規模3萬2366隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感，都已撲殺銷毀；去年9月迄今累計19例。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，接獲農業部獸醫研究所通知，新增以上2例雞場確診禽流感，除已依標準作業程序完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作；經統計，去年9月迄今累計19例確診及撲殺禽流感禽場案例，其中陸禽16場、鵝3場。

此外，防檢署說，113年9月迄今，國際間的H5N1亞型高病原性禽流感疫情透過候野鳥遷徙傳播病原，再經由產銷系統水平傳染，疫情快速增加中，歐洲禽場案例達354例、美國186例、日本57例及韓國32例，歐美日韓案例數都比上一年同期增加，呼籲業者落實生物安全防治措施。

確診 禽流感 農業部

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