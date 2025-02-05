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雙老世代衝擊愛奇兒家庭 展榮展瑞號召愛心百元捐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
愛奇兒家庭發展中心的孩子專注學習。圖／天使心家族提供
愛奇兒家庭發展中心的孩子專注學習。圖／天使心家族提供

台灣邁入超高齡社會，老後生活品質逐漸受重視；然而身心障礙的愛奇兒身體機能退化速度幾乎是常人1.5倍，越來越多愛奇兒家庭面臨孩子長大成人的機構轉銜與體力退化的難題。天使心家族基金會於台北文山首創「以社區為基礎、以家庭為中心、以愛奇兒為本」的日間照顧機構，推動全家庭式機構支持，並結合社區在地資源，助愛奇兒家庭在雙老過程中多走一哩路。

百萬人氣創作者展榮、展瑞的父親前年中風，兄弟倆在照顧家人過程中深刻體會到家庭照顧者的壓力與辛勞，父親康復後，更許下心願，希望能幫助更多相似經歷的家庭。新春時刻，展榮、展瑞攜手momo《樂公益》發起「心健康 家更好」愛心百元捐活動，號召社會大眾關注愛奇兒家庭的需求，透過小額捐款，匯聚每一份愛的力量，為這些家庭帶來實質的支持與希望。

22歲重度自閉兒瀚瀚去年進入天使心家族「愛奇兒家庭發展中心」接受日間照顧服務，瀚瀚的母親表示兒子除了重度自閉症外，還有頑固型癲癇與情緒障礙，過去20多年她幾乎無法安心入睡，身心疲憊不堪，同時擔心孩子在義務教育結束後是否能順利找到合適的機構。瀚瀚在進入中心後，因為中心的日間照顧和規律課程讓他的情緒變得穩定，一比三的服務人力比也讓瀚瀚有了更多學習和發展的可能，讓家庭找回久違的平靜。

天使心家族創辦人暨執行長林照程說，他和太太經歷兩名極重度和重度身障女兒的陸續出生，深知愛奇兒家庭的家長和手足大多長期將愛奇兒置於家庭生活重心，而忽略自己的心理健康與職涯發展可能；「愛奇兒家庭發展中心」除打造多元學習的愛奇兒照護場域，更盼為家庭裡的每個成員提供關懷與喘息支持。

電商平台momo購物網近年以《樂公益》網路公益平台積極為弱勢團體發聲，並以「百元捐」方式助消費者將愛心實質傳遞到弱勢團體的第一線。今年二月攜手天使心家族與大倉米舖推出「心健康 家更好」愛心百元捐活動，盼藉著展榮、展瑞的高人氣，為愛奇兒家庭募集發展中心經費，用暖心紅包打造共好基地。

公益 愛心 自閉症

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