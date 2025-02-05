上海、福建踩線團送件遭退？觀光署：須經小兩會討論

中國大陸國台辦日前指出，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請；中華民國旅行業同業公會全國聯合會理事長吳盈良今也稱，陸方早在農曆春節前就送出申請。對此，觀光署證實，已於2月3日收辦此案，並於昨天（4日）已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位。

大陸福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，觀光署先前多次表示未收到申請案件。吳盈良今表示，陸方早在農曆春節前就送出申請，公會也在協助溝通，希望加速審核作業，否則恐趕不及在原訂時程2月10日來台。

觀光署今證實，已於2月3日開工日收辦此案，並於昨天（4日）已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位。

吳盈良表示，此次上海及福建旅遊踩線團主要是由當地可販售來台旅行團的業者來台交流，總計近30人，預計從台北到高雄逐一安排拜會台灣業者及公會，討論將來兩岸旅遊交流事宜，解決意見及立場上分歧，對兩岸交流是正面的。此次踩線團來訪不僅是旅行業者引領期待，各觀光產業也都很關心。

對於我方希望重啟小兩會進行協商，吳盈良坦言，小兩會不是民間公協會可以代表，政府若認為要重啟，就要自己找管道想辦法，而不是喊口號，政府有他們的考量，就請他們積極有效處理。

另有負責接待此次踩線團的知情人士指出，陸方確實早已送件，取決於我方何時要審核通過，現也擔心時間上會來不及。至於陸委會及觀光署多次強調要重啟小兩會，他認為，應該要先釋出善意為基礎，再看如何恢復協商，而非堅持要重啟協商才可放行，事實上，此次大陸業者來台也多是跟台灣業者交流，本質上沒有不同。