快訊

減少對美依賴 外媒稱華為新晶片性能可達輝達H100的60％

台鐵平均票價漲幅26.8% 一張圖看各站新票價

大S骨灰安置家裡 小S證實「不辦告別式」：思念她就放在心中

聽新聞
0:00 / 0:00

上海、福建踩線團送件遭退？觀光署：須經小兩會討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中國大陸國台辦日前指出，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請。聯合報系資料照
中國大陸國台辦日前指出，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請。聯合報系資料照

中國大陸國台辦日前指出，福建上海旅遊踩線團已向我方提交申請；中華民國旅行業同業公會全國聯合會理事長吳盈良今也稱，陸方早在農曆春節前就送出申請。對此，觀光署證實，已於2月3日收辦此案，並於昨天（4日）已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位。

大陸福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，觀光署先前多次表示未收到申請案件。吳盈良今表示，陸方早在農曆春節前就送出申請，公會也在協助溝通，希望加速審核作業，否則恐趕不及在原訂時程2月10日來台。

觀光署今證實，已於2月3日開工日收辦此案，並於昨天（4日）已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位。

吳盈良表示，此次上海及福建旅遊踩線團主要是由當地可販售來台旅行團的業者來台交流，總計近30人，預計從台北到高雄逐一安排拜會台灣業者及公會，討論將來兩岸旅遊交流事宜，解決意見及立場上分歧，對兩岸交流是正面的。此次踩線團來訪不僅是旅行業者引領期待，各觀光產業也都很關心。

對於我方希望重啟小兩會進行協商，吳盈良坦言，小兩會不是民間公協會可以代表，政府若認為要重啟，就要自己找管道想辦法，而不是喊口號，政府有他們的考量，就請他們積極有效處理。

另有負責接待此次踩線團的知情人士指出，陸方確實早已送件，取決於我方何時要審核通過，現也擔心時間上會來不及。至於陸委會及觀光署多次強調要重啟小兩會，他認為，應該要先釋出善意為基礎，再看如何恢復協商，而非堅持要重啟協商才可放行，事實上，此次大陸業者來台也多是跟台灣業者交流，本質上沒有不同。

上海 福建 觀光署 陸客

延伸閱讀

上海福建踩線團 陸委會：先經小兩會討論再進行

籲小兩會溝通兩岸觀光 陸委會：已聯繫陸方 尚未獲回應

豐田砸225億在上海蓋LEXUS電動車廠 2027年投產

陸客踩線團申請來台 學者贊同觀光小兩會先討論

相關新聞

周五重演2016霸王級寒流？ 鄭明典po圖示警：對多數人會很冷

這波冷氣團今起減弱，溫度回升，下一波冷空氣星期五下半天就要來了，且強度挑戰寒流，相當寒冷...

大S染流感驟逝…能否囤藥、搭飛機？ 流感QA彙整醫師解答一次看

藝人大S（徐熙媛）因流感重症驟逝，引發關注，網路流傳各種「防疫知識」真假難辨，究竟可不可以自己買抗病毒藥來囤、得流感之後...

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張...

雙鐵一起漲？台鐵董事會通過票價調漲案 高鐵說話了

台灣高鐵先前高喊物價成本大漲，若票價仍維持現況，預估2026年資金缺口將達高峰期。今天台鐵董事會通過票價調漲，外界關心高...

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世...

大S染流感猝逝 具俊曄深情吻別會感染？醫師解答

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。