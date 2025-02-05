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環團不埋單減碳新目標 彭啓明：產業轉型太快恐翻車

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，透過務實和反覆計算後，2030、2032和2035年的減碳目標都是有把握達到的，但假如產業轉型太快卻有可能「翻車」。聯合報系資料照
彭啓明表示，透過務實和反覆計算後，2030、2032和2035年的減碳目標都是有把握達到的，但假如產業轉型太快卻有可能「翻車」。聯合報系資料照

政府近期陸續推出2030年、2032年和2035年的國家溫室氣體管制目標，但不被部分環保團體所埋單，認為上述目標仍然保守。環境部彭啓明表示，透過務實和反覆計算後，這些都是有把握且不躁進的目標，假如產業轉型太快是有可能「翻車」的。

去年12月底環境部公布第三階段溫室氣體減量目標，2030年相較基準年2005年減量26至30%，日前的國家氣候變遷委員會，總統賴清德提出2032和2035年的減碳新目標，相較於2005年，2032年將減量32%加減2，2035年將減量38%加減2。

彭啓明今天於台北國際書展受訪指出，回顧過去幾年，首先全球新冠疫情導致減碳不如預期，加上能源轉型進度較慢，在經過務實計算下，2030年目標假如做得好，甚至可以達到碳排高峰2007年的37%，可以說現在的目標是可以達到且不會躁進，「自己接任環境部長後第一次看詳細報告，當時推估2030年只能減量13%而已，這不就成為空話？」

另外也有專家指出，2030年在生能源占比要到30%的挑戰非常大，彭啓明表示，台灣去年離岸風電成長高居世界第一，離岸風電在2030年有辦法從現在的3GW衝到10GW，地熱1.5GW也是可以達到的，唯一不確定的是太陽光電，但之後新增建及改建的建築物屋頂達一定面積者都須設置太陽光電發電設備，之後也會和民間一起來檢核討論的，希望透過公共參與讓這些數字能夠落地。

彭啓明強調，減碳關鍵和國際政經有相當大的關聯，美國風向開始也要列入考慮，2032和2035的目標是有把握達到的，台灣是製造國和能源進口國，減碳上條件上會比其他國家難，然而轉型也包含整個產業轉型，但轉型太快恐會翻車。

彭啓明 減碳 環境部

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