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大S染流感驟逝…能否囤藥、搭飛機？ 流感QA彙整醫師解答一次看

中央社／ 台北5日電
中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，流感和一般感冒的臨床表現不太一樣，除了呼吸道症狀，還會有倦怠、四肢無力、肌肉痠痛、骨骼痠痛的症狀。示意圖／ingimage
中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，流感和一般感冒的臨床表現不太一樣，除了呼吸道症狀，還會有倦怠、四肢無力、肌肉痠痛、骨骼痠痛的症狀。示意圖／ingimage

藝人大S（徐熙媛）因流感重症驟逝，引發關注，網路流傳各種「防疫知識」真假難辨，究竟可不可以自己買抗病毒藥來囤、得流感之後哪些事情不能做、如何自我保護，中央社彙整一次看。

Q：流感是什麼？

A：季節性流感為感染人類流感病毒，所引發的急性病毒性呼吸道疾病。感染症醫學會秘書長王振泰說明，每年秋冬季節，許多呼吸道病毒傳染力都會變高，其中流感和漸漸被大家遺忘的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）較可能引發比較嚴重的感染。

流感重症高風險族群，王振泰指出，包含65歲以上長者、5歲以下幼兒和慢性病患者，可以靠疫苗預防，但因保護力會隨時間衰退，平均28週就會衰退到無法免於感染，加上流感病毒每年都會變化，因此高風險族群一定要年年接種疫苗。

目前國內疫情狀況，疾管署昨天指出，過年前1週類流感門急診就診人次破16萬，過年當週則受休診影響，下降到9萬多人次，本週預估會再回升，但預估下週或下下週就會反轉下降。

Q：得到流感怎麼辦？

A：中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，流感和一般感冒的臨床表現不太一樣，除了呼吸道症狀，還會有倦怠、四肢無力、肌肉痠痛、骨骼痠痛的症狀。

感染症醫學會理事長張峰義提醒，若出現呼吸會喘、呼吸困難、發紺、嘴唇發黑、手腳冰冷、咳痰帶血、胸痛、意識不清、血壓下降，或持續高燒超過2天，就是危險徵兆，務必盡快就醫。

「染流感就要休息」，王振泰指出，早期研究發現，感染流感的老鼠，若持續跑滾輪，死亡的比例就大增，但在旁休息的老鼠，則沒有任何的犧牲；因此染病之後，最重要要做的事情就是「休息」。

王振泰也指出，若有發燒狀況，心臟負荷就會比較高，若此時再去泡溫泉、過度工作、熬夜，就會增加心臟負荷，跟跑輪子的老鼠一樣；且若此時搭飛機去旅行，不僅可能傳染給機上其他旅客、出國可能就醫不便，研究更顯示高空飛行會導致免疫力下降，「反而會陷自己於不利」。

Q：我需要自己購買克流感，以防感染嗎？

A：國內流感抗病毒藥物皆為處方藥。王振泰指出，克流感副作用不大，較常見第3、4天可能有腸胃道副作用；但抗病毒藥物就跟抗生素一樣，過度使用恐造成病毒產生抗藥性，加上若大家都在囤藥，恐導致臨床上有需要的人反而拿不到。

張峰義也說，上呼吸道感染症狀相似，醫師可靠專業辨別，但民眾可能得了細菌性肺炎也以為是流感，若自行服藥沒有就醫，反而可能因此延誤治療。

Q：我有需要在家裡準備流感快篩嗎？

A：王振泰指出，流感各廠快篩敏感性約6到8成不等，而且與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩不同，需要深入到鼻咽部位採檢，才能有效檢驗，自己操作相當不容易。若有需要，可在就醫時跟醫師討論是否自費篩檢。

Q：還有什麼方式可以避免感染？

A：張峰義提醒，大家平時就要做好功課，多關心自己、家人的身體，該打疫苗就趕快去打，疫情來了要注意，得到感染甚麼狀況是危險徵兆需盡快就醫；並做好手部衛生、戴好口罩，好的衛生習慣可以降低疾病風險，但這實在「說起來容易做起來困難」。

張峰義說，目前成年人常見上呼吸道感染症中，流感、COVID-19和肺炎鏈球菌，都有疫苗可以預防，非常值得珍惜；且COVID-19最新JN.1疫苗現在都還有貨，也與目前流行株比較接近，因此建議還是應該都要打。

「有些事件會讓大家看了傷感」，張峰義說，每年冬天都會來，但冬天也會過完，春天、夏天會來，有機會打疫苗，就要把握機會。

COVID-19 大S 流感病毒 疫苗 醫師

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