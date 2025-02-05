台鐵平均票價漲幅26.8% 1張圖看各站新票價

台鐵董事會今拍板通過票價調漲方案，台鐵晚間發出新聞稿表示，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%，但也提出相對應調整機制，試算後短程區間仍較捷運、市區公車便宜。台鐵表示，票價合理化方案實施後，公司財務體質可望有效改善，轉虧為盈。

台鐵表示，台鐵票價自1995年調漲後，迄今近30年未調漲，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，亟需合理反映改善，今日票價調整案獲董事會支持通過，後續將依程序報請主管機關審議。

台鐵說，台鐵運價是依據立法院核准鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元公里，相較於現行費率每公里1.46元公里，平均調幅約26.8%。

另也採遞遠遞減，台鐵提出相對應調整機制，包含持續推動TPASS、常客優惠、電子定期票及遞遠遞減訂價制度，並試算各區段、車種票價。

根據統計，台北至板橋為7.2公里，區間車漲為22元、莒光號26元、自強號34元；台北至台中165公里，區間車323元、莒光號387元、自強號501元；台北至台東159.5公里，區間車漲為313元、莒光號375元、自強號486元；台北至花蓮194公里，區間車漲為375元、莒光號449元、自強號583元；台北至新左營363公里，區間車漲為628元、莒光號753元、自強號975元。

台鐵指出，試算後短程區間仍較捷運、市區公車便宜，且因持續推廣TPASS政策及電子定期票措施，短程通勤、通學旅客將不受影響；中長程因實施遞遠遞減訂價制度，使票價也較高鐵及國道客運便宜。

台鐵表示，未來將持續投入新車隊，總數將達1307輛，充分增加運能，方便旅客訂票搭乘，另接續啟用新觀光車隊，推動軌道觀光。各場站也將更新列車資訊系統（TIDS）及新型閘門系統，優化無障礙設施及指標系統，便利旅客乘車，提升準點率。