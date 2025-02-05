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周五重演2016霸王級寒流？ 鄭明典po圖示警：對多數人會很冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象署指出，下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈大陸冷氣團到寒流之間。聯合報系資料照
中央氣象署指出，下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈大陸冷氣團到寒流之間。聯合報系資料照

這波冷氣團今起減弱，溫度回升，下一波冷空氣星期五下半天就要來了，且強度挑戰寒流，相當寒冷。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書示警，下波冷空氣星期五晚上開始，提醒民眾注意。

鄭明典po圖指出，看看台灣北方的等壓線，相對密集的等壓線，幾乎是正南-北走向的等壓線，這可以將北極圈內的冷空氣往南推送很遠的距離。

不過，他表示，這次日本海附近的低壓不夠強，台灣附近水氣也不多，還差2016的寒流強度很遠，但還是要說，這一波對多數人來說，會是「很冷」的天氣，而且持續時間也不會太短，呼籲民眾要注意保暖

中央氣象署技正林秉煜上午表示，預計下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈大陸冷氣團到寒流之間，這波冷空氣影響會持續到下周一清晨，溫度要到下周一白天之後才會明顯回升。周五下半天到下周一清晨這段期間比較寒冷，要注意保暖。

中央氣象局前局長鄭明典示警，下波冷空氣星期五晚上開始，提醒民眾注意。擷取自鄭明典臉書
中央氣象局前局長鄭明典示警，下波冷空氣星期五晚上開始，提醒民眾注意。擷取自鄭明典臉書

保暖 冷氣團 寒流 氣象署 鄭明典

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