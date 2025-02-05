別錯過財神…去年9到10月發票領獎期限「剩一個月」 6張千萬發票未領
財政部賦稅署提醒，2024年9-10月期統一發票特別獎（1,000萬元），還有6張中獎發票尚未兌領，領獎期限只剩一個月，到今年3月5日截止，請中獎幸運兒盡速領取，以免錯失機會。
賦稅署指出，加上今日公布的2024年11-12月期特別獎18張中獎發票，領獎期限則是到2025年5月5日，兩期合計共有24張千萬發票等待中獎人領取。
為鼓勵消費者索取發票，增裕國庫稅收，財政部從2011年1-2月期起，每期皆開出1千萬元特別獎，截至2024年9-10月期，累計83期共有1,144張中獎發票，其中已兌領855張，已有855位幸運兒成為千萬富翁。
部賦稅署呼籲，民眾務必確認手邊發票，別讓大獎擦身而過，若中獎人已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP直接領獎，且可免繳4萬元印花稅，若持紙本發票中獎，請攜帶身分證及私章，至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社及連江縣農會信用部兌獎。
為確保未來中獎不錯失，賦稅署建議，民眾下載統一發票兌獎APP，並綁定手機條碼，將所有載具發票歸戶，還可設定領獎帳戶，日後中獎即可自動匯款入帳，不用擔心忘記兌獎，水電瓦斯等公用事業帳單也可透過行動支付綁定手機條碼，發票存雲端，中獎即時領取，一舉數得。
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