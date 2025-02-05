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民眾搶打流感疫苗 醫建議這情況再自費抗病毒藥、勿囤藥

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，全台也瘋搶打疫苗，公費疫苗剩餘約9萬劑。林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，實在打不到疫苗的人，且有同住者已確診，可諮詢醫師後自費抗病毒藥物，但勿囤藥。示意圖。聯合報系資料照
大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，全台也瘋搶打疫苗，公費疫苗剩餘約9萬劑。林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，實在打不到疫苗的人，且有同住者已確診，可諮詢醫師後自費抗病毒藥物，但勿囤藥。示意圖。聯合報系資料照

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝，消息傳回國內，引起疫苗施打潮，有醫院甚至已公告劑量用罄。衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，宜先讓嬰幼兒、高齡長者、慢性病等高風險的族群接種疫苗，實在打不到疫苗的人，且有同住者已確診，可諮詢醫師後自費抗病毒藥物，但勿囤藥。

大S香消玉殞，許多人哀悼之餘，也掀起全民對健康關注度。衛福部疾管署副署長曾淑慧稍早表示，昨天全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑疫苗，目前剩餘約9萬劑。黃玉成說，接種疫苗仍是幫助預防流感及重症的最有效的方式，但年輕力壯者宜先讓給嬰幼兒、高齡長者、慢性病等高風險族群接種疫苗。

流感可能併發細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、神經症狀、心肌炎或心包膜炎及繼發性感染等併發症，其中肺炎鏈球菌是流感併發細菌感染的主要致病原之一，單就肺炎鏈球菌引發的疾病確診數，在2024年創下5年以來新高。黃玉成說，高風險族群除了接種流感疫苗，也可施打肺炎鏈球菌疫苗。

至於，實在打不到疫苗的民眾，黃玉成不建議沒症狀的民眾自費抗病毒藥物，因在不清楚劑量與次數的情況下，可能引發抗藥性、副作用，甚至影響馬上就須用藥的患者，造成囤藥潮。他表示，若有同住者已確診，可諮詢醫師後，自費購買抗病毒藥物，若身體已有不適，也能先服用解熱鎮痛劑緩解相關症狀，但仍應盡速就醫，降低重症風險。

另外，美兆健康管理機構家庭醫學科醫師陳俊光指出，可從調整作息、均衡飲食、良好衛生習慣，幫助提升免疫力、遠離感染流感風險。

一、調整作息，讓免疫力回歸正軌

1.每晚固定時間睡覺，睡足7至8小時，避免熬夜、補眠。

2.每周進行150分鐘中等強度運動，如快走、瑜伽、伸展操，促進血液循環與新陳代謝。

3.早晨可曬太陽15至20分鐘，促進合成維生素D，有助於調節免疫反應。

二、均衡飲食，補充關鍵免疫營養素

1.維生素C：增強白血球功能。推薦食物有柑橘、奇異果、芭樂。

2.維生素D：調節免疫。推薦食物有鮭魚、蛋黃、香菇。

3.蛋白質：修復組織、維持免疫。推薦食物有雞肉、豆腐、堅果。

4.高纖蔬果：維持腸道菌相健康。推薦食物有地瓜、燕麥、深綠色蔬菜。

5.減少加工食品、油炸物與高糖飲料攝取量，避免增加身體負擔。

三、良好衛生習慣，阻斷病毒傳播

1.勤洗手至少20秒，避免接觸口鼻，降低飛沫與接觸傳染。

2.在人潮擁擠或密閉空間戴口罩，有效防範飛沫傳播。

3.室內保持空氣流通，定期消毒手機、門把等高接觸物品。

4.勤換洗寢具、毛巾等貼身物品，降低細菌感染風險。

大S 流感疫苗 肺炎 醫師

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