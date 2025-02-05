藝術家陳聰 新北淡水滬尾故事館「頂天綠地」創作個展

新北市淡水區的滬尾藝文休閒園區，目前2樓滬尾故事館正在展出藝術家陳聰以「頂天綠地」為主題的個人創作展，過去陳聰在南部創作生根，此次展覽為陳聰首次於北部舉辦個人創作展，透過「一刀一流」的技術，刻畫出峽谷與山巒，也描摹星辰與海洋的壯麗。而展覽將展將一直到3月2日為止。

陳聰表示，作畫方式是自己的獨創技法，加上獨自研發顏料的獨特性，一個弧度就會使顏料自動流動，很自然地完成一幅作品，創作過程沒有圖片，全部皆憑空想像，作畫的過程變化多端，成品不受框架限制，渲染著陳聰的自由與想像力。

陳聰自1996年開始創作參與聯展，而後開始專攻畫刀作畫，使用畫刀完成的油畫在線條、紋理與色彩的運用上，充分展現讓人視覺為之震撼的強烈美感，呈現驚人的氣勢。「頂天綠地」 是陳聰面對自然的深情對話，作品中沒有刻意勾勒的線條，沒有預設的呈現，讓顏料隨著淡水的氣息自由流動，塑造出這片土地的律動與生命的節奏。而滬尾藝文休閒園區，也邀請每一位藝術愛好者前來欣賞，感受陳聰筆下的天地詩意與無限靈感。