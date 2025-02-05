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台鐵董事會拍板漲票價 學者籲還有這項「錯誤政策」需停止

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵票價將解凍，今天台鐵召開董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，新票價台北至新左營站自強號975元，千元有找。記者曾學仁／攝影
台鐵票價將解凍，今天台鐵召開董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，新票價台北至新左營站自強號975元，千元有找。記者曾學仁／攝影

台鐵票價將解凍，今天台鐵召開董事會通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%，新票價台北至新左營站自強號975元，千元有找。台大先進公共運輸研究中心主任張學孔表示，贊成台鐵調漲票價，但也呼籲要停止高速公路通行費20公里的不當優惠措施。

張學孔說，贊成調整台鐵票價，西部走廊公共運輸運價應要整體檢討，包含高鐵與國道客運以及其接駁系統，提升整體的門到門服務品質。

另外，張學孔也指出，交通部門推動民眾搭乘大眾運輸政策，以達到淨零減碳目標，因此建議應同時停止高速公路通行費20公里的不當優惠措施，這項違背國家淨零永續的錯誤政策不但應該停止，還應加徵碳排費用，讓西部走廊城際交通使用公共運輸的旅次能由現在不到20%逐步提升至50%。

公共運輸 台鐵 票價 高速公路

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