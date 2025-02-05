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2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展 3月8日登場

中央社／ 台南5日電

台南市政府今天宣布，「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」將於3月8日至23日間在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區登場，透過專業論壇、花卉市集及互動體驗，探索蘭花之美。

南市府觀光旅遊局今天指出，台灣國際蘭展2004年開辦以來已成國際蘭展盛事，今年更結合睽違20年再次於台南舉辦的「第15屆亞太蘭花會議」，精彩可期。

觀旅局表示，亞太蘭花會議每3年1次、由亞太地區不同城市輪流舉辦，屆時將和台灣國際蘭展共同登場，匯聚全球焦點，也展示珍稀蘭花與創意花卉設計。

今年蘭展以台南市後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區為單一展區，再結合當地兩處知名景點作為蘭花展示場地，分別是2024年開幕的雅聞湖濱療癒森林及百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花點綴，讓充滿濃烈懷舊人文氣息的菁寮老街，添加幾分典雅氣息。

此外，3月正值台南蜀葵花、木棉花、花旗木、羊蹄甲、南洋櫻、苦楝、黃花風鈴木、洋紅風鈴木等繁花盛開，也可讓人體驗春暖花開的幸福氛圍。

台南 農業部 風鈴木

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