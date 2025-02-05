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台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世凱表示，預估新的票價最快今年上半年有機會上路。記者曾學仁／攝影
今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世凱表示，預估新的票價最快今年上半年有機會上路。記者曾學仁／攝影

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世凱表示，台鐵只要掌握提升服務品質及旅客安全、對通勤族及台鐵常客影響降到最小等原則，基本尊重台鐵公司治理，預估「新的票價最快今年上半年有機會上路」。

針對台鐵董事會通過票價平均漲幅26.8%方案，陳世凱接受媒體聯訪時表示，尊重台鐵公司治理，今天通過董事會，之後版本會送到交通部費率審議委員會進行審議，只要納入幾個原則，包含票價提高時，也將未來服務品質及旅客安全提高，以及對於TPASS通勤族及受到常客優惠者影響降到最低，就都會尊重，畢竟交通部政策就是推動民眾搭乘公共運輸工具。

票價調漲對於TPASS使用者不受影響，未來針對TPASS的補助是否也會增加？陳世凱坦言，由於今天才知道版本，目前還沒有估算，但確實會讓TPASS的公務預算增加。

至於新票價何時上路？陳世凱預估，依照程序還要送交通部費率審議委員會，然後再送行政院審議，至於行政院要審議多久不確定，但預估新票價今年上半年「有機會上路」。

台鐵董事會今下午2時開始討論票價調漲，歷經2小時討論後，針對票價調漲一案，確定票價平均漲幅為26.8%，台北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元。

中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元，千元有找。

TPASS 交通部長 台鐵 票價 陳世凱

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