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幸運兒出現 只花35元買飲料就中發票千萬大獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署今天下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎開出18張，200萬元特獎15張。本報資料照片
財政部賦稅署今天下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎開出18張，200萬元特獎15張。本報資料照片

財政部賦稅署今天下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎開出18張，200萬元特獎15張，其中千萬大獎最幸運的民眾是一位在桃園市楊梅區萊爾富超商買飲料的民眾，只花35元就中大獎；至於200萬元的最幸運得主也開在連鎖超商，一位民眾在新北市中和區的全家便利商店花45元買飲料，幸運中獎。

賦稅署官員說，113年11-12月期中獎統一發票領獎期間為2月6日至114年5月5日，中獎人於該期間內前往兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

此外，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

去年11-12月期統一發票中獎號碼在今年1月25日開獎，1000萬元中獎號碼為「13965913」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「29892710」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「26649927」、「59565539」、「11460822」。

財政部賦稅署公布11-12月期統一發票中獎清冊。圖／截自財政部官網
財政部賦稅署公布11-12月期統一發票中獎清冊。圖／截自財政部官網
財政部賦稅署公布11-12月期統一發票中獎清冊。圖／截自財政部官網
財政部賦稅署公布11-12月期統一發票中獎清冊。圖／截自財政部官網

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