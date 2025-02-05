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台鐵董事會通過票價平均漲幅26.8% 北高漲至975元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵公司5日召開董事會討論，會中通過票價調整方案，平均漲幅26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元。記者曾學仁／攝影
台鐵公司5日召開董事會討論，會中通過票價調整方案，平均漲幅26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元。記者曾學仁／攝影

凍漲30年的台鐵票價終於要調漲了，台鐵公司5日召開董事會討論，會中通過票價調整方案，平均漲幅26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元，北高票價壓在千元以下，台鐵預估收入將可增加47.15億元，後續將提報交通部交通委員會審議，並報行政院核定，通過後公告2個月後上路。

台鐵去年9月台鐵曾提報報酬率3%、4%、5%等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52％，但遭董事會打回票，要求補足資料。台鐵董事會今日下午2時開會討論票價調漲、資產開發等議題，歷經2小時討論後，針對票價調漲一案，確定票價平均漲幅為26.8％，台北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元。董事會通過合理報酬率3%方案加上長途遞遠遞減等優惠，票價平均漲幅從35.62%下修至26.8%。

台鐵預估，票價調漲後，收入年增約47.15億；根據程序，台鐵董事會確定後，送交通部審議，通過後送行政院，政院審議並核定後，價格將公告2個月後再頒布上路日期。

台鐵 票價

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