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統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
11到12月期統一發票開出18張1000萬元特別獎、特獎200萬元開出15張。聯合報系資料照片
11到12月期統一發票開出18張1000萬元特別獎、特獎200萬元開出15張。聯合報系資料照片

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張。

中獎清單中，有民眾在萊爾富花35元購買飲料，就幸運中得千萬元大獎，成為此次最低消費金額的千萬得主；其他中獎者還有花90元訂閱 Google Play、在桃園楊梅順意生活百貨廣場購買 45 元塑膠耐熱袋、在嘉義全聯購買 69 元食品、在創價學會新竹藝文中心消費 97 元，以及繳交中華電信 80 元市話寬頻費，皆以不到百元的花費獲得千萬財神爺的眷顧。

今年11-12月期統一發票中獎號碼已於今年1月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「13965913」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「29892710」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「26649927」、「59565539」、「11460822」。

二獎為與頭獎號碼末7碼相同，獎金4萬元；三獎與頭獎末6碼相同，獎金1萬元；四獎與頭獎末5碼相同，獎金4,000元；五獎與頭獎末4碼相同，獎金1,000元；六獎與頭獎末3碼相同，獎金200元。

領獎期間自今年2月6日起至今年5月6日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

台中稅務局提醒，若民眾於消費時使用雲端發票並設定自動匯款，系統不僅會自動對獎，還能直接將中獎金額匯入指定帳戶，並且不需支付印花稅，最高可省下4萬元。

千萬中獎名單出爐。圖／賦稅署提供
千萬中獎名單出爐。圖／賦稅署提供

消費 統一發票 雲端發票

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