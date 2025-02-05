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屏東90歲老婦長骨刺 西洋針灸助緩解疼痛
屏東小琉球90歲蔡姓老婦1年多來深受兩側坐骨神經痛之苦，長骨刺痛得寸步難行，影響生活作息，家人帶她到高雄求醫，醫師考慮她年事已高不適合開刀，改用俗稱西洋針灸的高頻熱凝療法，幫助減輕疼痛，止痛藥劑量少了，老婦臉上笑容變多了。
七賢脊椎外科醫院副院長楊子旻表示，90歲蔡姓老婦身體硬朗，生活都能自理，一年多前長骨刺坐骨神經痛，睡不好吃不下，吃止痛藥也無法減痛，日前家人帶她來就診，透過理學檢查、神經學檢查及影像檢查的評估，發現是第四、五腰椎滑脫導致兩側坐骨神經痛。
考量她年事已高，為了不讓她承受脊椎手術的風險，在兩側坐骨神經施以高頻熱凝手術後，疼痛獲得改善，也減少了止痛消炎藥量。
楊子旻說，高頻熱凝療法是新式疼痛治療，利用電磁波原理對疼痛部位產生電刺激與熱效應，有效緩解疼痛。因為電刺激與熱效應是藉由插針來完成，所以俗稱西洋針灸或西洋電針，插針前會注射少量局部麻醉劑以降低治療過程不舒服感。
治療過程會借由手術專用X光機或超音波來協助插針，針管可以準確的插入患部，進而提高有效比例，可用來治療慢性頑固性疼痛，如頸肩疼痛、五十肩、網球肘、背痛、下背痛、尾椎痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、關節疼痛、脊椎手術後無法改善的疼痛、肩關節手術後無法改善的疼痛等等。
他表示，高頻熱凝療法雖是一種門診手術，但不須住院，手術結束可立即離院，有效比例高達8成以上，副作用少、不傷神經，是安全而有效治療方法，效果平均可長達6至12個月，部份病患甚至沒有再復發。
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