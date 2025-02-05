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目睹他人刮中100萬…他跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南男子看見他人刮中1百萬，隔天跟風花2千元買刮刮樂，竟刮中2千萬元。圖／台彩提供
台南男子看見他人刮中1百萬，隔天跟風花2千元買刮刮樂，竟刮中2千萬元。圖／台彩提供

台南一名年輕男子日前因在學甲區「家樂仙彩券行」，看見他人刮中100萬，隔天決定也嘗試一下，花了2000元直接買了1張1號的「2,000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到竟刮中頭獎2000萬，讓男子相當開心，直呼「換別人要羨慕我了！」

彩券行代理人李先生表示，該名幸運的年輕帥哥當天一踏入彩券行，直接就選了1張1號的「2,000萬超級紅包」刮刮樂，且過程中神色輕鬆自然，刮完後還拿給店員，請店員幫忙確認，一查沒想到竟是刮中頭獎2000萬，當下大家都相當開心。

據悉，該名男子因曾在店內親眼看見其他人刮出二獎100萬，當時其內心就羨慕不已，回家想了一想，隔天決定自己也來嘗試一下，沒想到才刮第1張就刮中2000萬，男子也高興說，「這下子換別人要羨慕我了！」

李先生提到，彩券行1個月前才剛迎來關聖帝君神像，原希望能夠讓店裡開出大獎，而前一天才剛有人刮中「2,000萬超級紅包」二獎100萬元，隔天年輕帥哥就刮中頭獎2000萬，且當天正好迎神滿1個月，上午供桌更突然發爐，原來是關聖帝君在預告要刮出頭獎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彩券行 紅包 頭獎

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