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台東馬偕成立中醫科 完成最後一塊醫療拼圖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕醫院今天舉辦中醫科成立揭牌儀式，完成東馬最後一塊醫療拼圖，中西醫聯手為台東民眾提供更好的醫療照護服務。記者尤聰光／攝影
台東馬偕醫院今天舉辦中醫科成立揭牌儀式，完成東馬最後一塊醫療拼圖，中西醫聯手為台東民眾提供更好的醫療照護服務。記者尤聰光／攝影

台東馬偕醫院今天舉辦中醫科成立揭牌儀式，完成最後一塊醫療拼圖，中西醫聯手為台東民眾提供更好的醫療照護服務。病患開心表示，「終於不用到其他地方看中醫了，直接在院內看病」。

中醫科主任莊義明說，中醫啟用，感謝院長王光德和董事會的全力支持，中醫不止是調體質、養身體的工具，而是能治百病、斷病根，恢復健康的另一選擇，是全球健康照護的趨勢。

啟用揭牌包括縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、馬偕董事長蕭聰穎等受邀共襄盛舉。蕭致詞表示，東馬身為急重症後送醫院，除發展更精進的西醫治療，現又多了中醫的治療武器，中西聯手大幅提高台東醫療量能。

院方強調，中醫科除一般門診的內科中藥，針灸及傷科推拿外，將以病人為中心，配合西醫的中風、癌症及術後痛症，達到以急重症為主的中西醫整合醫療。

中醫與西醫運用在癌症治療上的角色可分為前、中、後段。若用在西醫開刀、放療及化療前，中醫癌症治療會有增加免疫及抑癌效果。

另中風後的針灸，中藥及穴道指壓，配合西醫復健，皮拉提斯及高壓氧治療，可以減少腦中風患者後遺症並大幅提高生活品質。

「未來看病更方便」一名病患開心表示，他因中風每次復健要看中醫，都要到其他地方治療，現在院內有中醫門診，不用跑來跑去，直接在院內看病省時又省錢。

中醫 癌症治療 腦中風

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