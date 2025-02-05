高雄80萬劑公費流感疫苗全數用罄 衛生局：下一波疫苗10月開打

藝人大S流感併發肺炎病逝日本，全台瘋打流感疫苗預防，高雄市公費流感疫苗今天全數用罄，3天打完1.4萬劑。衛生局表示，公費流感疫苗皆優先調撥給已有排程的民眾，疫苗打完就沒了，必須等待下一批疫苗，預計今年10月才開打。

衛生局表示，2024年公費流感疫苗採購約80萬劑，去年10月開打已有80.4萬人接種，至本月2日尚餘1.4萬劑，未料3日傳出大S死訊，各大醫院、診所疫苗詢問度增加，1天打掉5800劑，4日下午5時剩不到3000劑。包含高雄長庚、高醫、義大、阮綜合醫院均已全數打完，僅剩零星診所尚有疫苗，不少診所電話接到手軟，平均每2分鐘一通，甚至還有人打到身心科診所。

身心科醫師王圓媛說，大S新聞反映民眾恐慌的情緒，除了來電詢問，也有人跑進診所問有沒有在打流感疫苗，不過身心科沒有打疫苗，向對方解釋竟還接著問有沒有快篩。

衛生局表示，2024年公費流感疫苗採購80多萬劑，今天全數用罄，疫苗打完就沒了，由於流感病毒株型態每年都會變異，流行期拖長變異速度更快，這次疫苗是針對H1N1病毒，下一批預測疫苗，必須視病毒株變異情況製造生產。

衛生局說明，流感病毒株數百種，每年型態都會變異，這次疫苗防治病毒株是H1N1，近來歐美已出現H3N2，今年會預測生產新的疫苗，下一波預計今年10月開打。

衛生局提醒，目前正值流感流行季節，加上冷氣團發威、假日出遊，根據中央疾管署統計，全國在今年第4周類流感的就診人次為近十個流感季最高。統計高雄市目前流感疫苗接種覆蓋率約3成、65歲以上高風險長者約5成，請市民朋友注意個人手部衛生、口罩防護、有症狀速就醫，避免感染或重症風險。

疾病管制署去年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象。